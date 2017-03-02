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Жуниор МОРАЕС: «Для меня было честью носить футболку Динамо»

Бразильский форвард попрощался с киевским клубом

  • 02.03.2017 18:25
  • 168 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

Нападающий «Динамо» Жуноир Мораес, который недавно оформил переход в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», тепло попрощался с киевским клубом.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков и всю команду «Динамо Киев» за два восхитительных года в составе лучшей команды Украины. Для меня было честью не только носить эту историческую футболку, а выиграть в ней Суперкубок и Премьер-Лигу.

С этим клубом моя мечта сыграть в наиболее престижном соревновании футбольных клубов, Лиге чемпионов, стала реальностью. После такого восхитительного опыта наступило время для нового витка жизни на другом континенте. Вы навсегда останетесь в моем сердце как клуб, который поднял меня на вершину моей футбольной карьеры. Желаю вам удачи в конце сезона и выигрыша чемпионата, чтобы в следующем году вы снова играли в Лиге Чемпионов.

Благодарю вас от всего сердца», – написал Мораес на своей странице в Facebook.

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 02.03.2017 18:56
    0
    И тебе спасибо за не забитый пенальти в ворота Бенфики
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