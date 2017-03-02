У четвер, 2 березня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців до 19 років, під час навчально-тренувального збору в Ізраїлі провела другий контрольний матч з місцевими однолітками. Як і у першій грі, яка завершилася не на користь «синьо-жовтих» (1:3), українці знову зазнали поразки, хоча цього разу – вже мінімальної.
На другу контрольну гру Володимир Єзерський виставив практично повністю оновлений склад. І вже друга спроба українців на цьому зборі ознаменувалася протистоянням рівних суперників, особливо у першому таймі.
А ось у другій половині зустрічі до ігрових перипетій втрутився арбітр, який, призначивши пенальті, посприяв господарям у здобутті позитивного результату. На 68-й хвилині Абу Фанні переграв з «точки» Кожухара – 0:1.
Нагадаємо, наприкінці березня юнацька збірна України серед гравців до 19 років візьме участь в еліт-раунді ЧЄ-2017. Суперниками «синьо-жовтих» у міні-турнірі будуть команди Нідерландів, Греції та Фінляндії.
Товариський матч
Ізраїль U-19 – Україна U-19 – 1:0
Гол: Абу Фанні, 68, з пенальті
Ізраїль (стартовий склад): Омер – Леві, Наджер, Нізхар, Коен, Малька, Манор, Тако, Перец, Ахарон, Тай
Україна: Кожухар – Якімець, Топалов (Антошин, 46), Біленький (Костенко, 46), Счастливцев (Ульянов, 46), Миколенко (Кожушко, 46), Хамелюк, Мусолітін (Копитов, 46), Лебеденко, Петрусенко (Маткобожик, 46), Гаврушко
Попередження: Счастливцев (21)
Источник — Федерация футбола Украины
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