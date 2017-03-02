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Сборная Украины U-19 вновь проиграла Израилю

Судьбу матча решил мяч, забитый израильтянами с пенальти

  • 02.03.2017 18:13
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  • 1 комментария
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ФФУ
© ФФУ

У четвер, 2 березня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців до 19 років, під час навчально-тренувального збору в Ізраїлі провела другий контрольний матч з місцевими однолітками. Як і у першій грі, яка завершилася не на користь «синьо-жовтих» (1:3), українці знову зазнали поразки, хоча цього разу – вже мінімальної.

На другу контрольну гру Володимир Єзерський виставив практично повністю оновлений склад. І вже друга спроба українців на цьому зборі ознаменувалася протистоянням рівних суперників, особливо у першому таймі.

А ось у другій половині зустрічі до ігрових перипетій втрутився арбітр, який, призначивши пенальті, посприяв господарям у здобутті позитивного результату. На 68-й хвилині Абу Фанні переграв з «точки» Кожухара – 0:1.

Нагадаємо, наприкінці березня юнацька збірна України серед гравців до 19 років візьме участь в еліт-раунді ЧЄ-2017. Суперниками «синьо-жовтих» у міні-турнірі будуть команди Нідерландів, Греції та Фінляндії.

Товариський матч

Ізраїль U-19 – Україна U-19 – 1:0
Гол: Абу Фанні, 68, з пенальті

Ізраїль (стартовий склад): Омер – Леві, Наджер, Нізхар, Коен, Малька, Манор, Тако, Перец, Ахарон, Тай
Україна: Кожухар – Якімець, Топалов (Антошин, 46), Біленький (Костенко, 46), Счастливцев (Ульянов, 46), Миколенко (Кожушко, 46), Хамелюк, Мусолітін (Копитов, 46), Лебеденко, Петрусенко (Маткобожик, 46), Гаврушко
Попередження: Счастливцев (21)

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 02.03.2017 18:55
    0
    Изя и моня катают наших перспективных ребят вторую игру подряд... "наверное боги сошли с ума")
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