У четвер, 2 березня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців до 19 років, під час навчально-тренувального збору в Ізраїлі провела другий контрольний матч з місцевими однолітками. Як і у першій грі, яка завершилася не на користь «синьо-жовтих» (1:3), українці знову зазнали поразки, хоча цього разу – вже мінімальної.



На другу контрольну гру Володимир Єзерський виставив практично повністю оновлений склад. І вже друга спроба українців на цьому зборі ознаменувалася протистоянням рівних суперників, особливо у першому таймі.



А ось у другій половині зустрічі до ігрових перипетій втрутився арбітр, який, призначивши пенальті, посприяв господарям у здобутті позитивного результату. На 68-й хвилині Абу Фанні переграв з «точки» Кожухара – 0:1.



Нагадаємо, наприкінці березня юнацька збірна України серед гравців до 19 років візьме участь в еліт-раунді ЧЄ-2017. Суперниками «синьо-жовтих» у міні-турнірі будуть команди Нідерландів, Греції та Фінляндії.



Товариський матч



Ізраїль U-19 – Україна U-19 – 1:0

Гол: Абу Фанні, 68, з пенальті



Ізраїль (стартовий склад): Омер – Леві, Наджер, Нізхар, Коен, Малька, Манор, Тако, Перец, Ахарон, Тай

Україна: Кожухар – Якімець, Топалов (Антошин, 46), Біленький (Костенко, 46), Счастливцев (Ульянов, 46), Миколенко (Кожушко, 46), Хамелюк, Мусолітін (Копитов, 46), Лебеденко, Петрусенко (Маткобожик, 46), Гаврушко

Попередження: Счастливцев (21)