Карпаты отдали в аренду Марковича и Мозиля

Андрій Маркович та Олег Мозіль підписали орендні угоди з іншими клубами. Відтепер, Маркович гратиме у складі білоруського «Нафтану», а Мозіль – чернівецької «Буковини».
До слова, обидва гравці є вихованцями львівських «Карпат». Зокрема, Андрій у Лізі Парі-Матч захисник провів 6 поєдинків, у двох з яких виходив зі старту.
В активі Олега Мозіля 27 ігор за молодіжку, до того ж, всі матчі Мозіль розпочинав із перших хвилин.
Для обох гравців орендна угода розрахована до кінця сезону.
Источник — ФК Карпаты
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