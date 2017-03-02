Карпаты отдали в аренду Марковича и Мозиля

Андрій Маркович та Олег Мозіль підписали орендні угоди з іншими клубами. Відтепер, Маркович гратиме у складі білоруського «Нафтану», а Мозіль – чернівецької «Буковини».

До слова, обидва гравці є вихованцями львівських «Карпат». Зокрема, Андрій у Лізі Парі-Матч захисник провів 6 поєдинків, у двох з яких виходив зі старту.

В активі Олега Мозіля 27 ігор за молодіжку, до того ж, всі матчі Мозіль розпочинав із перших хвилин.

Для обох гравців орендна угода розрахована до кінця сезону.