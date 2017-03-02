Вихованець львівських «Карпат» і гравець збірної України U-16 Данило Сікан відправився на півторатижневе стажування до найпрестижішого французького клубу – паризького ПСЖ. Інформаційний центр ФК «Карпати» поспілкувався із спортивним директором львівського клубу Сергієм Зайцевим, котрий, власне, організував поїздку для Данила.

«Клубна стратегія передбачає всебічний розвиток наших молодих футболістів. У клубній філософії передбачено, що «Карпати» роблять ставку на своїх вихованців, потрібно поступово підводити їх до основної команди по всіх щаблях розвитку. Зокрема, завдяки цьому «Карпати» постійно беруть участь в різноманітних міжнародних турнірах і ми успішно там виступаємо, практично завжди боремся за призові місця. Окрім цього, ми намагаємось проводити стажування за кордоном для найкращих гравців, аби дати їм можливість всебічно розвиватись та набиратись досвіду. Кілька років тому наші футболісти та тренери їздили у Хоффенхайм, зараз організували можливість, щоб форвард «Карпат» та збірної України U-16 поїхав до одного з найкращих клубів світу» – розповідає Сергій Зайцев.

«Почесний президент клубу Петро Петрович Димінський всіляко сприяє подібним методам росту та прогресу молодих талантів і приділяє їм особливу увагу. Організувати це стажування вдалось завдяки тому, що «Карпати» постійно проводять роботу в напрямку розвитку дитячо-юнацького футболу. Ми маємо можливість заявити про себе та свою перспективну молодь як в Україні так і в Європі. До речі, невдовзі плануємо відправити наших дітей на турніри до Німеччини та Італії».

«У ПСЖ ми маємо хорошого друга – Серго Кутателадзе. Ще раніше ми з ним домовились про взаємну співпрацю і саме він допоміг організувати стажування для Сікана. Разом із технічним директором клубу Тарасом Гордієнком ми взяли цю справу під контроль та довели її до логічного фіналу» – каже спортивний директор «Карпат».

«Тренується Данило у команді свого віку, 2001-го року народження. Заплановано провести спаринг, також йому забезпечена можливість спілкування з гравцями та тренерами. А головне – у Данила є можливість оцінити свої сили та можливості на фоні представників одного з найсильніших клубів світу. До речі, для «Карпат» зробили виняток. Данило Сікан – перший футболіст зі Східної Європи, котрому вдалось потрапити до ПСЖ на стажування. У майбутньому хочемо запросити ПСЖ на турнір до Львова».

«Чому обрали саме Данила? Ми порадилися з тренерами, оцінили його потенціал і старання під час тренувань та матчів. Для інших гравців цей приклад послужить стимулом, а кращих будемо заохочувати стажуваннями, поїздками, аби вони набирались нового досвіду» – підсумував Сергій Зайцев.