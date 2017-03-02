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ОФИЦИАЛЬНО: Гладкий переходит в Карпаты

Форвард «Динамо» будет защищать цвета львовского клуба на правах аренды

  • 02.03.2017 17:24
  • 1471 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

29-летний нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты».

В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.

В своей карьере «Гладкий» также выступал за «Металлист», «Харьков», «Шахтер», «Днепр» и «Карпаты».

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    blazer2010
      blazer2010, 02.03.2017 17:31
    +1
    Простигосподи) чемодан без ручки- выкинуть жалко и носится не удобно))
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    Jeck
    online
      Jeck, 02.03.2017 17:33
    +3
    в Карпатах він почне забивати.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 17:40
    +2
    По заголовку видно, що незабаром потрібно чекати ще один пост. Офіційно: Гладкий ПЕРЕЙШОВ в Карпати.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 02.03.2017 17:42
    +2
    Удачі!
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    DIM-C
      DIM-C, 02.03.2017 17:45
    0
    ИМХО, один уровень с Бланко-Лещуком. Поможет Карпатам
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 02.03.2017 18:32
    +1
    Удачі, Саша! Забий 29 голів до кінця цього сезону!!!
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