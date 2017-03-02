ОФИЦИАЛЬНО: Гладкий переходит в Карпаты

29-летний нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты».
В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.
В своей карьере «Гладкий» также выступал за «Металлист», «Харьков», «Шахтер», «Днепр» и «Карпаты».
Источник — ФК Динамо Киев
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