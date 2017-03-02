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Сборная Украины среди ветеранов провела открытую тренировку

Команда Анатолия Демьяненко открыла двери для болельщиков и прессы

  • 02.03.2017 17:11
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  • 1 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua
23 февраля национальная сборная Украины среди ветеранов отпраздновала свою первую годовщину. За этот год команда Анатолия Демьяненко провела более 30-ти матчей во всех уголках Украины и успела сыграть международные поединки в США, Грузии и Испании.
 
Не так давно сборная Украины среди ветеранов получила статус официальной команды Федерации футбола Украины и теперь ставит перед собой еще более серьезные планы и задачи. На сегодняшний день команда Демьяненко готовится к матчу против ветеранов сборной Хорватии, который может состояться в марте этого года.









5 мая уже наверняка сборная Украины сыграет против Израиля и этот матч пройдет на одном из стадионов Киева или Умани. Накануне же важных международных игр наша ветеранская сборная провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ, разыграв среди фанатов сувенирный мяч с подписями всех футболистов, ответив на вопросы журналистов и получив заряд эмоций на футбольном поле.










 
В открытой тренировке сборной Украины приняли участие такие известные в прошлом футболисты, как Святослав Сирота, Александр Венглинский, Игорь Домченко, Дмитрий Пинчук, Виталий Самойлов, Вячеслав Свидерский, Сергей Коновалов, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Владислав Гельзин и другие. С бровки за событиями на поле наблюдал Сергей Нагорняк в компании Ивана Яремчука и других известных игроков.







 
Перед занятием главный тренер коллектива Анатолий Демьяненко вместе с начальником команды Дмитрием Пинчуком поздравили именинников - Виталия Самойлова и Сергей Коновалова, которые получили в подарок символические футболки сборной. Не остался без подарка и сам Анатолий Васильевич, отметивший 19-го февраля свое 58-летие. Легендарному в прошлом футболисту киевского «Динамо» вручили не менее легендарный его 5-й номер.







 


ФОТО - Владимир РАСНЕР

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    svv46
      svv46, 02.03.2017 17:51
    0
    Не стареют в душе ветераны!
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