23 февраля национальная сборная Украины среди ветеранов отпраздновала свою первую годовщину. За этот год команда Анатолия Демьяненко провела более 30-ти матчей во всех уголках Украины и успела сыграть международные поединки в США, Грузии и Испании.
Не так давно сборная Украины среди ветеранов получила статус официальной команды Федерации футбола Украины и теперь ставит перед собой еще более серьезные планы и задачи. На сегодняшний день команда Демьяненко готовится к матчу против ветеранов сборной Хорватии, который может состояться в марте этого года.
5 мая уже наверняка сборная Украины сыграет против Израиля и этот матч пройдет на одном из стадионов Киева или Умани. Накануне же важных международных игр наша ветеранская сборная провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ, разыграв среди фанатов сувенирный мяч с подписями всех футболистов, ответив на вопросы журналистов и получив заряд эмоций на футбольном поле.
5 мая уже наверняка сборная Украины сыграет против Израиля и этот матч пройдет на одном из стадионов Киева или Умани. Накануне же важных международных игр наша ветеранская сборная провела открытую тренировку для болельщиков и СМИ, разыграв среди фанатов сувенирный мяч с подписями всех футболистов, ответив на вопросы журналистов и получив заряд эмоций на футбольном поле.
В открытой тренировке сборной Украины приняли участие такие известные в прошлом футболисты, как Святослав Сирота, Александр Венглинский, Игорь Домченко, Дмитрий Пинчук, Виталий Самойлов, Вячеслав Свидерский, Сергей Коновалов, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Владислав Гельзин и другие. С бровки за событиями на поле наблюдал Сергей Нагорняк в компании Ивана Яремчука и других известных игроков.
Перед занятием главный тренер коллектива Анатолий Демьяненко вместе с начальником команды Дмитрием Пинчуком поздравили именинников - Виталия Самойлова и Сергей Коновалова, которые получили в подарок символические футболки сборной. Не остался без подарка и сам Анатолий Васильевич, отметивший 19-го февраля свое 58-летие. Легендарному в прошлом футболисту киевского «Динамо» вручили не менее легендарный его 5-й номер.
ФОТО - Владимир РАСНЕР
Источник — Sport.ua
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