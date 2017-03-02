Чому в Турцію, якщо Хач нагостривЛижі в Італію, уже і перемовиниБули з Дженоа.

И тебе спасибо за не забитый пенальти в ворота Бенфики

Изя и моня катают наших перспективных ребят вторую игру подряд... "наверное боги сошли с ума...

... тут на матчі лідерів приходить кілька тисяч (за виключенням ДК-ШД, ЗЛ-ДК чи ДД -ШД)... А ФК Б...

....лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн .......... Лиги чемп...

Хворе і сюди суркіса притягло

"вооруженные люди"... майже "вежливые люди".... навіть після ганебного грабу...

Где сам ринатик? Опять послал отдуваться промокашек, а сам спокойно ведет бизнес на крови? 10 тыс...

Я думаю якщо погудіти в гуділочку все засяє знову!!!