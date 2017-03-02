Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Переход в Зарю – шаг вперед для меня»

Півзахисник «Зорі» чекає на свій дебют у новій команді.

– Владиславе, попереду виїзний матч із «Ворсклою». Що очікуєте?

– Перший поєдинок після зимової перерви, котрий ми грали проти «Динамо», я дивився з трибуни. Звісно, мені дуже хотілося допомогти команді. Тому чекаю на цю гру, чекаю на свій дебют за «Зорю» і сподіваюся, що досягнемо позитивного результату й привеземо три очки.

– «Ворскла» в домашніх стінах доволі сильно виступає. Що плануєте протиставити і чого найбільше побоюєтесь у суперника?

– У нас є час для підготовки і тренерський штаб готуючи гравців, указує на слабкі та сильні сторони полтавців. Тому їдемо тільки за перемогою.

– Матч із київським «Динамо» Ви дивилися збоку. Які враження залишилися після гри?

– На мій погляд, вийшла хороша бойова гра, протистояли один одному сильні клуби. Жаль, що результат вийшов не на нашу користь.

– Ви досить амбітна людина. Чи співпадають плани з тими завданнями, які ставить перед собою «Зоря»?

– Звичайно! Я одразу відгукнувся на пропозицію луганців, знаю яка це команда, які у неї цілі, й для мене ця пропозиція була кроком уперед.

– Могли би Ви прогнозувати рахунок недільного матчу?

– Точний рахунок називати не буду, а скажу просто – нам потрібно тільки вигравати.