Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Переход в Зарю – шаг вперед для меня»

Полузащитник ждет дебюта в своей новой команде

  • 02.03.2017 16:55
  • 105 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footballua.tv. Владислав Калитвинцев
© footballua.tv. Владислав Калитвинцев

Півзахисник «Зорі» чекає на свій дебют у новій команді.

– Владиславе, попереду виїзний матч із «Ворсклою». Що очікуєте?
– Перший поєдинок після зимової перерви, котрий ми грали проти «Динамо», я дивився з трибуни. Звісно, мені дуже хотілося допомогти команді. Тому чекаю на цю гру, чекаю на свій дебют за «Зорю» і сподіваюся, що досягнемо позитивного результату й привеземо три очки.

– «Ворскла» в домашніх стінах доволі сильно виступає. Що плануєте протиставити і чого найбільше побоюєтесь у суперника?
– У нас є час для підготовки і тренерський штаб готуючи гравців, указує на слабкі та сильні сторони полтавців. Тому їдемо тільки за перемогою.

– Матч із київським «Динамо» Ви дивилися збоку. Які враження залишилися після гри?
– На мій погляд, вийшла хороша бойова гра, протистояли один одному сильні клуби. Жаль, що результат вийшов не на нашу користь.

– Ви досить амбітна людина. Чи співпадають плани з тими завданнями, які ставить перед собою «Зоря»?
– Звичайно! Я одразу відгукнувся на пропозицію луганців, знаю яка це команда, які у неї цілі, й для мене ця пропозиція була кроком уперед.

– Могли би Ви прогнозувати рахунок недільного матчу?
– Точний рахунок називати не буду, а скажу просто – нам потрібно тільки вигравати.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.