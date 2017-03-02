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Сергей ПАЛКИН: «Донбасс Арена не засияет, пока Шахтер не вернется»

Стадион донецкого «Шахтера» «Донбасс Арена» захвачен террористами

  • 02.03.2017 16:50
  • 808 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сегодня во время пресс-конференции на тему захвата в Донецке стадиона и базы клуба, высказался по поводу включения подсветки на «Донбасс Арене»:
 
- Зажечь свет на «Донбасс Арене» нетрудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить.
 
Кто ее построил, с какой любовью и сколько сердца в это вложил - об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, на Донбассе, в Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир.
 
Нажать на кнопку и включить лампочки - это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней побеждал «Шахтер». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов.
 
Пока «Шахтера» на «Донбасс Арене» нет - она не сияет. И не засияет, пока «Шахтер» не вернется домой. А то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет, - сказал Сергей Палкин, сообщается в пресс-релизе ФК «Шахтер».
 
Напомним, ранее появилась информация о захвате «Донбасс Арены» вооруженными террористами. В связи с этим была приостановлена работа гуманитарного штаба Рината Ахметова.


 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Андрей Олейников
      Андрей Олейников, 02.03.2017 16:52
    +5
    Прослезился. Шахта вернётся, Донбасс Арена, жди...
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    jekavayp
      jekavayp, 02.03.2017 16:55
    +8
    Даже тут Палка умудрился так вывернутся что не назвал террористов - террористами
    ничему людей жизнь не учит, все равно пытаются пятой точкой на два стула сесть...
    Искренне надеюсь что бравое ЛуганДонское войско не победит ДА, так же как одолело магазин мЭтро
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    checna-ebet-russia-6
      checna-ebet-russia-6, 02.03.2017 16:56
    +6
    Надо гудеть и Мацкву ездить снова, потом опять погудеть и опять съездить. Потом биндер попроклинать, правосеков мысленно уничтожить и только тогда может что-то получится
    А реально пацаны, рад за вас, вы бомжуете по всей Украине, которую вы так ненавидели, и если бы не санкции УЕФА играла бы ваша Копанка в чемпе ДыНыРы. Но издавна известно, что когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, то в результате теряет всё, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, им вырощеный и никем не отобраный. Но рабам этого увы не понять.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 17:04
    +8
    Він і в цьому випадку не називає речі своїми іменами. Базу в Кірші і стадіон віджали бородані з автоматами, давши копняка персоналу, а у нього знову нас там ждуть і крапка Так видно як вас там ждуть.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.03.2017 17:06
    +5
    Так вы же их всячески поддерживали. Целовались и обнимались на блокпостах. А потом как поняли, что будет не так как в Крыму быстренько свалили все до одного, а болельщиков своих оставили на съедение оркам. Не гуманитарку нужно возить, а бороться за свою родину на всех фронтах. А когда нету никакой конкретной позиции, единственное, что остается это плакаться на публику. Что Палкин и делает.
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    adekvatenko
      adekvatenko, 02.03.2017 17:09
    -4
    Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 17:04
    Він і в цьому випадку не називає речі своїми іменами. Базу в Кірші і стадіон віджали бородані з автоматами, давши копняка персоналу, а у нього знову нас там ждуть і крапка Так видно як вас там ждуть.
    Дурнику ,до сьогодні у Москву лише господар Динамо Г.Суркіс разом зі своїм дружбаном Медведчуком до його кума путіна їздив ! Більше того ,Г.Суркіс веде перемовини від імені Іванющенгка !http://censor.net.ua/news/430111/neposredstvenno_peregovory_v_strukturah_v
    lasti_v_interesah_ivanyuschenko_v
    Ти хоть іноді свої мозги якщо в тебе вони є включай ,і тоді зрозумієш хто в Україні більше зло - Ахметов чи Суркіси !
    Ссылка
    SD100674
      SD100674, 02.03.2017 17:13
    -1
    Вооруженные люди...Погудите,козлы.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.03.2017 17:14
    +1
    adekvatenko, 02.03.2017 17:09
    Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 17:04
    Він і в цьому випадку не називає речі своїми іменами. Базу в Кірші і стадіон віджали бородані з автоматами, давши копняка персоналу, а у нього знову нас там ждуть і крапка Так видно як вас там ждуть.

    Дурнику ,до сьогодні у Москву лише господар Динамо Г.Суркіс разом зі своїм дружбаном Медведчуком до його кума путіна їздив ! Більше того ,Г.Суркіс веде перемовини від імені Іванющенгка !http://censor.net.ua/news/430111/neposredstvenno_peregovory_v_strukturah_v
    lasti_v_interesah_ivanyuschenko_vТи хоть іноді свої мозги якщо в тебе вони є включай ,і тоді зрозумієш хто в Україні більше зло - Ахметов чи Суркіси !
    А при чем тут Суркис? Все и так знают что он был за союз с Россией и не тольков футбольном плане. Но Суркис кто? Пешка. А у Ахметов был царь и бог всего Донбасса. Одно слово и рабочие его заводов и шахт могли разогнать эту кучку дедов-морозов и психов. Но они этого не сделали по сути развернув войну в Украине. А Суркис на что повлиял? Да ни на что потому что он никто. Так кто большее зло?
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