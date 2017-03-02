Сергей ПАЛКИН: «Донбасс Арена не засияет, пока Шахтер не вернется»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сегодня во время пресс-конференции на тему захвата в Донецке стадиона и базы клуба, высказался по поводу включения подсветки на «Донбасс Арене»:
- Зажечь свет на «Донбасс Арене» нетрудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить.
Кто ее построил, с какой любовью и сколько сердца в это вложил - об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, на Донбассе, в Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир.
Нажать на кнопку и включить лампочки - это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней побеждал «Шахтер». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов.
Пока «Шахтера» на «Донбасс Арене» нет - она не сияет. И не засияет, пока «Шахтер» не вернется домой. А то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет, - сказал Сергей Палкин, сообщается в пресс-релизе ФК «Шахтер».
Напомним, ранее появилась информация о захвате «Донбасс Арены» вооруженными террористами. В связи с этим была приостановлена работа гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Источник — ФК Шахтер
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ничему людей жизнь не учит, все равно пытаются пятой точкой на два стула сесть...
Искренне надеюсь что бравое ЛуганДонское войско не победит ДА, так же как одолело магазин мЭтро
А реально пацаны, рад за вас, вы бомжуете по всей Украине, которую вы так ненавидели, и если бы не санкции УЕФА играла бы ваша Копанка в чемпе ДыНыРы. Но издавна известно, что когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, то в результате теряет всё, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, им вырощеный и никем не отобраный. Но рабам этого увы не понять.
lasti_v_interesah_ivanyuschenko_v
Ти хоть іноді свої мозги якщо в тебе вони є включай ,і тоді зрозумієш хто в Україні більше зло - Ахметов чи Суркіси !
Він і в цьому випадку не називає речі своїми іменами. Базу в Кірші і стадіон віджали бородані з автоматами, давши копняка персоналу, а у нього знову нас там ждуть і крапка Так видно як вас там ждуть.
Дурнику ,до сьогодні у Москву лише господар Динамо Г.Суркіс разом зі своїм дружбаном Медведчуком до його кума путіна їздив ! Більше того ,Г.Суркіс веде перемовини від імені Іванющенгка !http://censor.net.ua/news/430111/neposredstvenno_peregovory_v_strukturah_v
lasti_v_interesah_ivanyuschenko_vТи хоть іноді свої мозги якщо в тебе вони є включай ,і тоді зрозумієш хто в Україні більше зло - Ахметов чи Суркіси !
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