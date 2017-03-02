Сергей ПАЛКИН: «Донбасс Арена не засияет, пока Шахтер не вернется»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сегодня во время пресс-конференции на тему захвата в Донецке стадиона и базы клуба, высказался по поводу включения подсветки на «Донбасс Арене»:

- Зажечь свет на «Донбасс Арене» нетрудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить.

Кто ее построил, с какой любовью и сколько сердца в это вложил - об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, на Донбассе, в Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир.

Нажать на кнопку и включить лампочки - это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней побеждал «Шахтер». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов.

Пока «Шахтера» на «Донбасс Арене» нет - она не сияет. И не засияет, пока «Шахтер» не вернется домой. А то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет, - сказал Сергей Палкин, сообщается в пресс-релизе ФК «Шахтер».

Напомним, ранее появилась информация о захвате «Донбасс Арены» вооруженными террористами. В связи с этим была приостановлена работа гуманитарного штаба Рината Ахметова.





