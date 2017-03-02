Кравец восстановился после травмы

27-летний нападающий «Гранады» Артем Кравец полностью восстановился после недавней травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.
Пока неизвестно, когда футболист сможет появиться на поле.
В текущем сезоне Кравец провел за «Гранаду» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Источник — ФК Гранада
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