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Кравец восстановился после травмы

Украинский форвард уже приступил к тренировкам в общей группе

  • 02.03.2017 16:39
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ФК Гранада. Артем Кравец
© ФК Гранада. Артем Кравец

27-летний нападающий «Гранады» Артем Кравец полностью восстановился после недавней травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.

Пока неизвестно, когда футболист сможет появиться на поле.

В текущем сезоне Кравец провел за «Гранаду» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник — ФК Гранада

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