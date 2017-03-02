Шахтер готовится к матчу с Волынью

«Горняки» продолжают подготовку к матчу с луцкой «Волынью».
Утром 2 марта дончане провели очередную сессию на поле УТК им. Банникова. Сегодня Паулу Фонсека сделал акцент на игровых и тактических упражнениях. После пробежки и короткой разминки футболисты работали с мячами: выход из обороны, контроль зон, прессинг. Завершилась тренировка двусторонкой на все поле.
Как и ранее, отсутствует в общей группе травмированный Дентиньо. Отдельная программа была также у Факундо Феррейры. С первой командой сегодня занимался нападающий молодежного состава Денис Арендарук.
На завтра у «оранжево-черных» назначена утренняя тренировка.
Напомним, матч 20-го тура Премьер-лиги Украины «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в Луцке. Начало в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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