Шахтер готовится к матчу с Волынью

Ну для чого воно це ляпнуло? Не дай Бог наші кудесникиМяча це прочитають, і вийдуть на матч з дум...

вот с этого все и начинается! Хороший результат- это победа и больше нечего, без разницы- где и с...

Почему"" якобы существовавшей в стране «допинговой системе»" Она реально существуе...

А при чем тут Суркис? Все и так знают что он был за союз с Россией и не тольков футбольном плане....

Вооруженные люди...Погудите,козлы.

Дурнику ,до сьогодні у Москву лише господар Динамо Г.Суркіс разом зі своїм дружбаном Медведчуком ...

Так вы же их всячески поддерживали. Целовались и обнимались на блокпостах. А потом как поняли, чт...

Він і в цьому випадку не називає речі своїми іменами. Базу в Кірші і стадіон віджали бородані з а...

Надо гудеть и Мацкву ездить снова, потом опять погудеть и опять съездить. Потом биндер попроклина...