Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер готовится к матчу с Волынью

Донецкая команда провела тренировку на поле УТК им. Банникова

  • 02.03.2017 16:28
  • 195 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» продолжают подготовку к матчу с луцкой «Волынью».

Утром 2 марта дончане провели очередную сессию на поле УТК им. Банникова. Сегодня Паулу Фонсека сделал акцент на игровых и тактических упражнениях. После пробежки и короткой разминки футболисты работали с мячами: выход из обороны, контроль зон, прессинг. Завершилась тренировка двусторонкой на все поле.

Как и ранее, отсутствует в общей группе травмированный Дентиньо. Отдельная программа была также у Факундо Феррейры. С первой командой сегодня занимался нападающий молодежного состава Денис Арендарук.

На завтра у «оранжево-черных» назначена утренняя тренировка.

Напомним, матч 20-го тура Премьер-лиги Украины «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в Луцке. Начало в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 02.03.2017 16:45
    +1
    К этой Волыни можно и не готовиться)
    Ссылка
    checna-ebet-russia-6
      checna-ebet-russia-6, 02.03.2017 16:50
    -1
    Где новость, что Бамбасс Арена и база Копанки наконец, через 2,5 года после начала оккупации, наконец в руках боевиков? Думаю впопучленцы будут сеять светлое, доброе, вечное, скорее всего - коноплю
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.