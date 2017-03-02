«Карпаты загнали ФФУ в тупик»

Футбольний юрист Дмитро Коробко прокоментував дії «Карпат».

«Карпати» загнали федерацію у тупик, - сказав Дмитро Коробко, - З одного боку, ФІФА та УЕФА тиснутиме на ФФУ і їй нічого не залишиться, окрім вигнати клуб з чемпіонату України. Але якщо федерація почне так рішуче діяти, то порушить закони України, адже не можна діяти до скасування ухвали суду. Певні посадовці з Контрольно-дисциплінарного комітету вчинять кримінальні правопорушення, якщо почнуть карати «Карпати». Я все таки гадаю, що федерація не панькатиметься з клубом, якщо на кону – участь усіх команд в єврокубках і великі гроші. Так-так, УЕФА переказує нам величезні кошти. Тому федерації вигідніше позбавити «Карпати» участі в чемпіонаті України».

Нагадаємо, що львівські «Карпати» виграли справу у Федерації футболу, подавши позов до суду загальної юрисдикції. І ось Франківський суд Львова повністю задовольнив позов «Карпат», визнавши незаконним рішення Палати суперечок ФФУ щодо виплати клубом компенсації колишньому гравцю команди Володимиру Гудимі. Ідеться про суму у розмірі 73800 доларів. Також суд скасував штрафи в розмірі 72500 гривень, накладені раніше ФФУ на «Карпати» через ігнорування клубом рішення чиновників у справі Гудими.

Цей скандал уже охрестили історичним, адже ще ніколи українська команда не ішла проти волі ФФУ шляхом загальних судів. Тепер клуб може ігнорувати будь-які санкції федерації.