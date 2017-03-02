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Сергей КОНОВАЛОВ: «Ничья в Хорватии будет хорошим результатом»

Экс-игрок сборной Украины поделился своим мнением о предстоящем матче команды против Хорватии

  • 02.03.2017 16:16
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  • 3 комментария
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Sport.ua. Сергей Коновалов
© Sport.ua. Сергей Коновалов
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов, который на сегодняшний день является игроком главной команды нашей страны среди ветеранов, в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы команды Андрея Шевченко на выход в финальную часть чемпионата мира 2018.
 
- Я уже давно играю по ветеранам, но тот факт, что год назад была создана сборная Украины среди ветеранов, играет важную роль. Когда ты одеваешь форму сборной - эти ощущения передать невозможно. Ты чувствуешь огромную ответственность, когда выходишь на поле в футболке сборной, во-вторых это поддерживает нашу жизнь, все равно от футбола никуда не денешься... И главное, тот факт, что создали официально сборную Украины по футболу среди ветеранов еще раз подчеркивает, что те ребята, которые в свое время играли на профессиональном уровне, они не брошены.
 
- Сейчас наша национальная сборная Украины готовится к матчу против Хорватии в отборе на ЧМ-2018. Наверняка вы следите за ее подготовкой и знаете, что есть проблемы с игровой практикой у Евгения Коноплянки, Романа Зозули и других... На что может сейчас претендовать наша сборная?
- Проблемы всегда будут в любой команде. Кто-то травмировался, кто-то заболел, кто-то не в форме. Но необходимо рассматривать этот матч, как очередной в отборе на ЧМ, но никак не ключевой. Конечно, ничья была бы хорошим результатом для нашей команды. Но нам будет легче играть на выезде с хорватами, потому что они будут играть на победу, будут открываться и идти вперед. А наша задача - правильно воспользоваться контратаками. Это то, что Украина умеет делать. Если удастся забить первыми - то можно будет добиться результата.
 
- Как в целом оцените работу Андрея Шевченко в этом отборочном цикле?
- Еще рано делать какие-то выводы. Человек только приступил к работе и нельзя говорить, что строится новая команда. Должно пройти какое-то время, чтобы мы увидели результаты его работы. Да, где-то потеряли очки с Исландией, но это не такая уж слабая команда. Сейчас у нас шансы довольно неплохие, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
      H4des, 02.03.2017 16:47
    +2
    С каких это пор ничья это хороший результат? Тогда нет смысла ехать играть с таким настроем.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 17:19
    +2
    Ну для чого воно це ляпнуло? Не дай Бог наші кудесникиМяча це прочитають, і вийдуть на матч з думкою не пропустити. А такий нострой, як написав попередній дописувач,ні до чого доброго не призведе.
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    blazer2010
    online
      blazer2010, 02.03.2017 17:26
    0
    вот с этого все и начинается! Хороший результат- это победа и больше нечего, без разницы- где и с кем! Все остальное уже лирика!
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