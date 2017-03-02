Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов, который на сегодняшний день является игроком главной команды нашей страны среди ветеранов, в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы команды Андрея Шевченко на выход в финальную часть чемпионата мира 2018.

- Я уже давно играю по ветеранам, но тот факт, что год назад была создана сборная Украины среди ветеранов, играет важную роль. Когда ты одеваешь форму сборной - эти ощущения передать невозможно. Ты чувствуешь огромную ответственность, когда выходишь на поле в футболке сборной, во-вторых это поддерживает нашу жизнь, все равно от футбола никуда не денешься... И главное, тот факт, что создали официально сборную Украины по футболу среди ветеранов еще раз подчеркивает, что те ребята, которые в свое время играли на профессиональном уровне, они не брошены.

- Сейчас наша национальная сборная Украины готовится к матчу против Хорватии в отборе на ЧМ-2018. Наверняка вы следите за ее подготовкой и знаете, что есть проблемы с игровой практикой у Евгения Коноплянки, Романа Зозули и других... На что может сейчас претендовать наша сборная?

- Проблемы всегда будут в любой команде. Кто-то травмировался, кто-то заболел, кто-то не в форме. Но необходимо рассматривать этот матч, как очередной в отборе на ЧМ, но никак не ключевой. Конечно, ничья была бы хорошим результатом для нашей команды. Но нам будет легче играть на выезде с хорватами, потому что они будут играть на победу, будут открываться и идти вперед. А наша задача - правильно воспользоваться контратаками. Это то, что Украина умеет делать. Если удастся забить первыми - то можно будет добиться результата.

- Как в целом оцените работу Андрея Шевченко в этом отборочном цикле?

- Еще рано делать какие-то выводы. Человек только приступил к работе и нельзя говорить, что строится новая команда. Должно пройти какое-то время, чтобы мы увидели результаты его работы. Да, где-то потеряли очки с Исландией, но это не такая уж слабая команда. Сейчас у нас шансы довольно неплохие, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира.





