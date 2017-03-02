Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «С Баварией так играть нельзя»

Наставник «Шальке» рассказал о поражении от мюнхенского клуба (0:3) в 1/4 финала Кубка Германии

  • 02.03.2017 15:43
  • 166 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение от «Баварии» в поединке 1/4 финала Кубка Германии.

«Поздравляю «Баварию» с заслуженной победой. Мы неудачно начали матч и не смогли оказать должного сопротивления сопернику. Естественно, пропускать на третьей минуте обидно. В следующие полчаса мы ощутили на себе всю мощь «Баварии». Мы недостаточно хорошо оборонялись, поэтому пропустили второй и третий мяч. Нельзя так действовать против них. Мы совершенно не так представляли себе игру в первом тайме.

Во второй половине нам удалось показать себя с другой стороны. Наши игроки самоотверженно оборонялись. Ведя в счёте 3:0, «Бавария» играла уверенно. В целом, этот вечер очень неудачный для нас, так как он получился совершенно не таким, каким мы хотели его видеть. Мы должны держать голову выше и сделать выводы из этой игры», – отметил Вайнцирль.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.