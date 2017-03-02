Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «С Баварией так играть нельзя»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение от «Баварии» в поединке 1/4 финала Кубка Германии.

«Поздравляю «Баварию» с заслуженной победой. Мы неудачно начали матч и не смогли оказать должного сопротивления сопернику. Естественно, пропускать на третьей минуте обидно. В следующие полчаса мы ощутили на себе всю мощь «Баварии». Мы недостаточно хорошо оборонялись, поэтому пропустили второй и третий мяч. Нельзя так действовать против них. Мы совершенно не так представляли себе игру в первом тайме.

Во второй половине нам удалось показать себя с другой стороны. Наши игроки самоотверженно оборонялись. Ведя в счёте 3:0, «Бавария» играла уверенно. В целом, этот вечер очень неудачный для нас, так как он получился совершенно не таким, каким мы хотели его видеть. Мы должны держать голову выше и сделать выводы из этой игры», – отметил Вайнцирль.