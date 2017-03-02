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Александр ЧИЖОВ: «Окжетпес вошел в мое положение»

Футболист рассказал о своем возвращении в полтавскую «Ворсклу»

  • 02.03.2017 14:56
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ФК Шахтер Донецк. Александр Чижов
© ФК Шахтер Донецк. Александр Чижов

Александр Чижов вернулся в родную «Ворсклу». Он снова будет там играть после девятилетнего перерыва. Контракт с клубом защитник заключил по схеме 1 + 1. Последние два сезона Чижов провел в казахском «Окжетпесе». Это был единственный зарубежный опыт. В Украине было три клуба - «Ильичевец», «Шахтер» и «Ворскла». Собственно, Чижов является воспитанником полтавского футбола.

- У меня был контракт, и мы его разорвали с клубом «Окжетпес». Они вошли в мое положение. Приехал домой, подписал контракт с «Ворсклой». 2,5 года я не играл в Чемпионате Украины. Вернулся в родную команду спустя практически 10 лет. Есть легкое волнение, но, я думаю, с касанием мяча оно пропадет, - рассказал Чижов.

Источник — ТК Футбол

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