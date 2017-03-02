Иван ГЕЦКО: «Хачериди валяет дурака, и все это видят»

Іван Гецко радить «Динамо» продати Євгена Хачеріді.
«Навіть штраф у розмірі 50 тисяч доларів не змусить Хачеріді змінити своє ставлення до «Динамо», - сказав Іван Гецко, - Він валяє дурня, і це всі бачать. Найкращий вихід - продати футболіста або запропонувати йому новий контракт на значно кращих фінансових умовах. І тоді божевільні гроші триматимуть цього хлопця у Києві. Але я все-таки схиляюся до того, щоб Хачеріді продали, бо він псує мікроклімат в колективі».
Источник — ПлюсСпорт
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