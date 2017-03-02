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Руководство и ультрас Черноморца против возвращения Филимонова

Если полузащитник вернется в команду, фанаты грозят радикальными мерами

  • 02.03.2017 14:30
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ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

После появления информации о возвращении в «Черноморец» экс-капитана Артёма Филимонова, ультрас одесситов решили высказать свою позицию по этому поводу, которая оказалась категорично негативной.

В заявлении представителей фан-движения четко говорится, что они являются против возвращения полузащитника в команду. Это обращение направлено руководству «моряков», причём в нем подчёркнуто, что это не просьба, а требование. В том случае, если игрок таки окажется снова в команде, фанаты грозятся перейти к более радикальным мерам.

На данный момент переход находится в подвешенном состоянии, так как руководство не хочет создания конфликтной ситуации. С другой стороны, главный тренер Александр Бабич настаивает на возвращении футболиста в клуб, так как ещё до его ухода пытался удержать Филимонова в команде.

Источник — Sport.ua

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