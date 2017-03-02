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Как Павлов подтягивался в редакции Sport.ua

62-летний украинский тренер находится в прекрасной физической форме

  • 02.03.2017 14:24
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  • 1 комментария
Метки
sport.ua
© sport.ua

После видео-конференции 62-летний тренер наглядно продемонстрировал отличную физическую форму

Заключительным аккордом видео-конференции с Николаем Павловым был вопрос, сколько он подтягивается на перекладине. Николай Петрович решил подтвердить слово делом и в прекрасном стиле переиграл ведущего конференции Максим Розенко, победив его с нефутбольным счетом 10:9. Это видео стоит посмотреть:

Источник — Sport.ua

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