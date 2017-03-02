Как вернуть болельщиков на стадион

Ни для кого не секрет, что нынче украинский футбол, как и вся страна, переживает не лучшие свои времена. Большинство украинских клубов испытывают финансовые трудности, несколько команд остались без дома, а некоторые клубы и вовсе прекратили свое существование. Это не лучшим образом влияет на украинских болельщиков, и сейчас приходится констатировать заметный спад фанатской активности. Возобновление украинского чемпионата показало, что средняя посещаемость тура составила всего 3255 зрителей и это после 2 месяцев каникул.

Как вернуть болельщиков на стадионы и улучшить имидж украинского футбола? Об этом говорим с Викторией Кулаковской, экспертом по стратегическим коммуникациям, CEO международного агентства UNG-PR и главой общественной организации болельщиков «Патриоты футбола Украины».

Спад уровня игры, отсутствие должной конкуренции, падение уровня внутреннего чемпионата, не лучшая ситуация в экономике Украины, конечно, это все влияет на фанатов. Но когда на протяжении нескольких сезонов видишь практически пустые трибуны, понимаешь, что проблема, все же, не только в экономическом кризисе, хотя он влияет на покупательскую способность, а намного глубже - в восприятии болельщиками украинского футбола и его сформировавшемся имидже.

— Команды не показывают должного уровня игры, поэтому болельщики не ходят на стадион?

— Конечно, игровая составляющая остается ключевой. Но с другой стороны, клубами не используются все возможности поддержки интереса к футболу. В нынешних условиях, как клубы, Премьер-лига, так и Федерация футбола должны делать все возможное, чтобы привлечь людей на матчи. Ведь футбол теряет свою магию, когда стадион полупустой, утрачивает заинтересованность фанатов и спонсоров. У нас же ситуация такова, что уровень чемпионата не тот, что был раньше, но при этом никто не спешит заманивать болельщика на стадион и что-то кардинально менять. Можно сказать, что «потребление» украинского футбола стремительно снижается, а стратегия коммуникации с болельщиками осталась прежней, на уровне поддерживания, а не завоевания внимания и стимулирования интереса. Если, к примеру, сравнить с другими товарами или услугами, то украинский рынок во время кризиса увеличивает бюджет на рекламу и промо, тем самым стимулирует своего покупателя, предлагает ему более приятные условия, чтобы удержать.

— Чем можно объяснить такое бездействие?

— На самом деле факторов много. Самый главный из них, это неготовность наших клубов к новым, суровым реалиям. Понимаете, много лет наш чемпионат развивался, наблюдался рост уровня игры, росла конкуренция, всё это привлекало внимание болельщиков, и клубам не надо было особо утруждаться, люди все равно приходили на стадионы. Потом в один момент, вследствие всем известных событий, развитие резко сменилось регрессом. Наши клубы и футбольные чиновники оказались к этому попросту не готовы. Сейчас, конечно, нужно сделать поправку на то, что есть клубы, которые остались без дома, и, по сути, играют все матчи на выезде. Но как ни парадоксально, самый посещаемый матч первой части чемпионата – это игра одной из этих команд. Матч донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» собрал в Харькове больше 39-ти тысяч зрителей, это при условии, что общая вместимость харьковского стадиона чуть более 40-ка тысяч, то есть стадион был забит под завязку. Для сравнения, в Киеве этот же матч собрал чуть более 21-й тысячи фанатов. Из этого следует, что футбол в Украине по- прежнему любят, просто теперь одной любви к футболу недостаточно и клубы должны прилагать усилия, дабы люди приходили на стадионы. То есть, болельщика нужно холить и лелеять.

— Вы хотите сказать, что при правильной подаче, люди пойдут на стадион, даже понимая, что игра вряд ли будет зрелищной?

— В первую очередь, нужно дать болельщикам понять, что о них думают, заботятся, что они нужны своим командам. Сейчас же складывается впечатление, что большинству команд всё равно: «придут – хорошо, нет – обойдёмся». Это абсолютно неправильный подход. Нужно понимать, что как бы там ни было, футбол – это продукт, а болельщики – потребители. И сейчас украинский футбол как продукт, оказался не в самой хорошей ситуации и нуждается в свежем дыхании. И раз уж рассчитывать на резкий рост игрового уровня не приходится, то нужно искать другие пути привлечения внимания. К примеру, в декабре ФФУ провела новый проект церемонию награждения «Футбольні зірки України-2016» – это уже интересно. Хотя, конечно, это было похоже больше на корпоративную встречу. В 2011-м наша организация совместно с ФФУ тоже проводила подобное мероприятие национальную церемонию награждения лучших в украинском футболе за 20 лет «Виктория Футбола», и мы сумели привлечь только к голосованию более 100 тысяч болельщиков. Но в нынешних условиях такие проекты должны быть гораздо масштабней, чтобы привлечь ожидаемую аудиторию новыми эмоциями и заинтересовать. Возможно, стоит проводить в форме концерта или мега-шоу с прямой телетрансляцией, футболисты в смокингах вместе с дамами в вечерних платьях. Интересно фанату? Конечно. Что касается зрелищной игры – это, конечно, важно, но как показывает практика, не зрелищем единым. К примеру, средняя посещаемость матчей последней команды Бундеслиги 2–12 тысяч, у нас же лидер киевское «Динамо», по этому показателю имеет чуть больше 10-ти тысяч. Не думаю, что аутсайдер второй Бундеслиги способен показывать более зрелищный футбол, чем наши гранды. Немцы воспитали культуру футбола, приверженность к бренду своей команды и эмоциональную связь, и вот здесь стоит искать точки интереса. Эмоции – это то, что нужно всем людям.

— Что вы предлагаете делать для того, чтоб вернуть болельщиков на стадионы?

— В нынешних условиях представители футбольных клубов должны предложить новые условия для болельщиков, бонусы, какие-то квесты, конкурсы, акции, делать все возможное, чтобы привлечь внимание фанатов, чтобы они были довольны если не игрой, то хотя бы отношением к себе. Это могло бы хоть частично компенсировать отсутствие былого уровня игры. Очень большой потенциал скрыт в эмоциональной потребности единения болельщиков и его так же можно использовать. Можно предложить фанатам новые футбольные продукты, которые их заинтересуют своей новизной, новые телепроекты, новые решения в СМИ, активно задействовать футболистов в коммуникации с болельщиками. К примеру, из последних откровений в СМИ, Дэвида Бекхэма пригласили в команду не только благодаря игровым качествам, а как ньюсмейкера, умеющего нравится болельщикам, выходящего на новые целевые аудитории и расширяя присутствие бренда клуба не только в футбольной тематике. Использовали технологии шоу-бизнеса для раскрутки футбольного бренда. Аналогичный пример срыв трансфера Канте в мадридский «Реал», ведь президент сливочных прямо заявлял, что сделка не состоялась потому, что игрок недостаточно звездный. Все это важная часть работы с болельщиками, чего, к сожалению, не хватает нашим клубам.

Примеров хватает, и они далеко не всегда новаторские. Например, бельгийский «Генк» активно работает с юными болельщиками. У них дети до 12 лет могут заполнить анкету на сайте и получить сезонный абонемент абсолютно бесплатно. Во-первых, ребёнка такого возраста вряд ли самого отпустят на игру, то есть с ним придёт папа, мама или ещё кто то, кто заплатит за свой билет, но помимо этого таким образом клуб ещё и готовит себе новое поколение болельщиков. Судя по опыту европейских клубов, неплохо привлекают внимание акции типа «посети 5 домашних матчей и выиграй чашку, за 8 игр получи футболку» и так далее. Вроде бы мелочь, а приятно.

— Вы считаете, что подобные акции могут подействовать в Украине?

— Думаю, да. Владельцам нужно инвестировать не только в содержание команды, а еще вкладывать в бренд, в работу с болельщиками, что обязательно принесет свои дивиденды. Ведь кризис всегда дает возможность увидеть слабые стороны и развить сильные. Стать более креативными, обновиться. И повысит стоимость бренда клуба.

— Насколько реально рассчитывать на то, что клубы будут выделять деньги в нынешних финансовых условиях?

— Действительно, большинство украинских команд находятся в сложных финансовых ситуациях, но тут тоже есть свои нюансы. К примеру, представители клубов жалуются, что нет спонсоров, нет желающих вкладывать деньги, но если верить статистике, то рекламный рынок в 2016 году вырос на 27%, по прогнозам в 2017 году ожидается примерно такой же прирост. И тут возникает вопрос: а может клубы не так ищут? И опять мы сталкиваемся с тем, что наши клубы оказались не готовы к переменам и к полной коммерциализации футбола. Сейчас привлечь спонсора действительно сложнее, чем раньше, но это реально. Люди в условиях кризиса не вкладывают деньги только потому, что это футбольная команда. Нужно следить за тенденциями, находить интересные идеи, делать проекты, которые способны привлечь внимание, и только тогда отправляться на поиски спонсора. Ещё один занимательный момент, что болельщики – это тоже важный фактор в поисках спонсора или инвестора. Зачем людям вкладывать деньги в команду, если она не привлекает общественного внимания. То есть можно сделать вывод, что клубы сейчас в первую очередь должны вкладывать деньги в работу со своими болельщиками, в бренд команды и активно задействовать футболистов в коммуникации с фанатами.

— Недавно Игорь Цыганык в интервью Sport.ua заявил о неготовности Премьер-лиги развивать чемпионат. Что вы можете об этом сказать?

— На самом деле в футболе назрели проблемы давно. Просто сейчас в тяжелой ситуации оказались абсолютно все клубы и кризис стал особенно заметен. Игорь Цыганык заявил о переносе трансляций с телеканала «2+2» на «Униан», и теперь рейтинги просмотров будут ещё меньше и это вина отнюдь не телекомпании, а как раз футбольных инстанций. Ещё в 2012-м наша организация «Патриоты футбола Украины» предлагала ФФУ создать отдельный комитет, который должен был бы заниматься как раз работой с болельщиками, ведь у нас были и есть эксперты в этой сфере. Но тогда футбольные чиновники могли себе позволить отказаться от такой идеи, ведь украинский футбол был на подъеме, и можно было пустить все на самотек. Сейчас же если телеканалы откажутся транслировать чемпионат, то клубы потеряют еще один источник популяризации и доходов, и тогда украинский футбол в прямом смысле будет умирать, а этого допустить нельзя.