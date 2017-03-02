Молодежная команда Ворсклы примет Зарю на тренировочной базе Полтавы

Початок весни - найскладніший період для організації належних умов проведення ігор молодіжних команд, адже поля на їх базових стадіонах не мають системи підігріву, тому тільки час і хороша погода - перші помічники агронома. Традиційно перші зустрічі молодь проводитиме на полях зі штучним покриттям. Зокрема, гра чемпіонату серед команд U-21 «Ворскла» - «Зоря» відбудеться в цю суботу, 4-го березня, о 13:00 на поле навчально-тренувальної бази ФК «Полтава» в селі Копили (вул. Здоров'я, 1 ). Вхід вільний!
Нагадаємо, що у стартовій грі цього року підопічні Олександра Омельчука обіграли на виїзді резервістів донецького «Шахтаря» (1: 0, гол на рахунку Сергія Ічанський), а вчора в контрольному матчі були сильнішими земляків з ФК «Полтава» (2: 1). Голами відзначилися новачок команди Ключик, а також набирає форму після травми Баранник.
Источник — ФК Ворскла
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