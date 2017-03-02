Бенедикт ХЕВЕДЕС: «Быстрый гол стал настоящим ударом»

Игроки «Шальке» прокомментировали разгром от «Баварии»:
Бенедикт Хёведес:
Начало матча не задалось для нас. Моя ошибка привела к быстрому голу на третьей минуте. Поэтому мы оказались в невыгодном положении. А когда «Бавария» находит свою игру, остановить её тяжело. Мюнхенцы хорошо атаковали позиционно, но у нас не нашлись средства противодействия им. В перерыве мы говорили о том, что у нас есть 2 варианта: проявить характер или проиграть, как «Гамбург». Я думаю, что во втором тайме мы уверенно оборонялись и, как минимум, неплохо показали себя.
Ральф Ферманн:
В первом тайме «Бавария» полностью превзошла нас и заслужила итоговую победу. До перерыва мы совершенно не успевали к мячу и проигрывали половину единоборств. Быстрый гол стал настоящим ударом, от которого нам не удалось оправиться. Когда «Бавария» владеет пространством, она хладнокровно использует его. К сожалению, в первые 45 минут мы ощутили это на себе. Нам нужно поскорее забыть об этом матче и смотреть вперёд.
Источник — ФК Шальке
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