Анатолий Бессмертный возглавил Сумы

Гибридный пат.риот п.ля. Сра.ка в гов.не, а он судьбами моторыл цикавыться.

будь здоров!главное ты сильно не раастраивайся Бейль вернется!)))а насчет "все?" смотри...

И все?не густо,толчки обоюдные,красная одному.Адьюс

почему не мог?потому что , тебе обидно!вопросы есть?

Прямая красная,второй желтой он не показывал,нигде в отчете матча этого нет,не мог,почему не мог?...

Бель не мог получить прямую красную имея желтую за удары по ногам-вторая за толчок!что тебе не по...

Бейл получил за удар по ногам желтую,за толчек прямую красную,че не понятно?если прямая красная з...

то есть Бейль получил желтую не за удары по ногам? а вторую за толчок?то есть,с твоей точки зрен...