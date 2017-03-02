Анатолий Бессмертный возглавил Сумы

1 марта ПФК «Сумы» покинул весь тренерский штаб — наставник Владимир Лютый, его помощники Юрий Кулиш и Сергей Краковский.
54-летний специалист приходил в «Сумы» под так называемых китайских инвесторов, которые обещали «горожанам» стабильное финансирование, но за более чем месяц «своего пребывания» ровным счетом ничего не сделали. Сборы в Турции, высокие заработные платы и новички с именем — все это осталось лишь на уровне разговоров.
Вчера «Сумы» принял известный в украинском футболе специалист Анатолий Бессмертный, ранее успешно работавший с черкасским «Днепром» и ФК «Полтава». 48-летний наставник уже прибыл в Сумы для ознакомления с командой, правда, как сам заявил, времени для раскачки у него нет — до закрытия трансферного окна всего один день, а до возобновления чемпионата — немногим более половины месяца.
Источник — Footboom
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