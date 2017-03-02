Колос обыграл Окжетпес в спарринге

«Окжетпес» (Кокшетау, Казахстан) - «Колос» 1:2
Голы: Нургалиев (20) - Поздеев (38, с пенальти), Коровиков (82).
ФК «Колос»: Литвиненко, Рябов (Гаврилюк), Лисицкий (Матвеев), Семенко (Охрончук), Клименчук (Шевченко), Задоя (Зуевич), Поздеев, Гаврыш (Вишняк), Морозко (Чегурко), Коропецкий (Сивка), Бондаренко (Коровиков).
Источник — Sport.ua
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