Станислав КУЛИШ: «4 гола? Не обошлось без фарта»

Для нападающего «Александрии» Cтанислава Кулиша поединок с «Волынью» стал историческим. В нем он не только отметился первым «покером» в премьер-лиге, но и помог добыть самую крупную победу в истории клуба.



- Сколько выходных после победы над «Волынью» предоставил Владимир Шаран?

- Один. Хотя раньше по-разному случалось - бывало, что и два дня отдыхали. Все зависит от того, когда следующая игра. Дело в том, что в этот раз нам предстоит поездка во Львов, куда мы отправимся заранее.



- Четыре гола в одном матче - серьезный показатель. А когда он фиксируется в премьер-лиге, то тем более...

- Наверное, не обошлось без фарта. Обстоятельства сложились таким образом, что я оказывался в нужный момент в нужном месте. Вот и удалось отличиться сразу четырьмя результативными ударами.



- В этот момент у многих сложилось впечатление, будто вас охватил кураж. Это так?

- Может, он и был. Но скажу наверняка, что в той ситуации других вариантов для того, чтобы точно пробить по воротам, не существовало. Этот был наиболее удобным. Хорошо, что все получилось так, как хотелось.



- При вашем-то росте - и ни одного гола головой. Какое объяснение этому находите?

- Даже не знаю… Может, еще забью. До «покера» в ворота «Волыни» я ведь тоже после ударов ногами отличался. Дважды. Первый раз замкнул прострел в матче со «Сталью», а второй - «Заре» после того, как остановил мяч и пробил в дальний угол.



- Известно, что в вашей карьере «покеры», как и хет-трики, прежде уже случались. Кроме них, была еще и голевая феерия в виде пяти мячей.

- Все это было в первой и второй лигах, когда я играл в днепродзержинской «Стали». Однажды удалось отличиться пятью голами во встрече с ялтинской «Жемчужиной», выигранной со счетом 8:2. Но не так просто повторить подобное в премьер-лиге. Буду рад, если это будет удаваться.



- За последние пять лет вы проделали путь от любительского ранга до элитного дивизиона. Разницу ощутили?

- Конечно! В премьер-лиге совершенно другой уровень футболистов. Индивидуально они на порядок сильнее. У них другие скорости, да и техническая и тактическая выучка повыше. За время, проведенное в «Александрии», я уже успел освоиться. Привык к требованиям премьер-лиги и чувствую себя намного увереннее, чем прежде.



- Сменив первую лигу на класс сильнейших полтора года назад, вы долгое время не забивали. Сбился прицел или же причина в чем-то другом?

- Такое иногда случается. Возможно, спад какой-то в ту пору был. А может, все дело в адаптации к новым условиям. Все-таки премьер-лига - серьезный вызов.



- После матча с луцким клубом в команде интересовались сведениями о самом крупном выигрыше в истории «Александрии»?

- Кто-то из ребят сразу по завершении игры сказал, что такого раньше не было. Выходит, мы сумели обновить клубный рекорд, и теперь именно эта победа будет считаться наиболее крупной.



- Когда у признанных бомбардиров затягивается безголевая серия, они используют разные методы для ее прерывания. Кто-то ходит в церковь, кто-то прибегает к другим способам. А как поступаете вы?

- Ничего особенного. Просто усердно работаю на тренировках, ожидая, когда же «прорвет».



- После идеальных газонов, которые «Александрия» использовала во время сборов в Турции, играть на поле стадиона «Ника» наверняка было сложно.

- От влаги поле было тяжелым. Поначалу даже ноги «подсели». Нужно было немного перестроиться, что мы и постарались сделать. Выходит, удалось.



- В какой момент поняли, что победа над «Волынью» от вашей команды уже не ускользнет?

- Когда счет был 3:0. После этого стало понятно, что матч мы сумеем выиграть.



- Столь крупные победы могут иметь негативные последствия. В футболе нередко бывает, когда громкие успехи приводят к переоценке собственных возможностей. Разумеется, со знаком «минус». Об этом вы не задумывались?

- Задумывался, конечно. И не я один, а каждый игрок нашей команды. Да и главный тренер нам тоже об этом говорит. Победа со счетом 6:0 над «Волынью» еще ничего не значит. Нужно забывать об этом результате и готовиться к следующей игре - с «Карпатами».



- После неудачного дебюта в Лиге Европы у футболистов «Александрии» наверняка усилилось желание вновь проверить себя на международном уровне. Правда, для этого нужно занять одно из еврокубковых мест в чемпионате. Готова ли команда к этому?

- Желание есть, и им живут все ребята. Досадно, конечно же, что не удалось сыграть поудачливее с «Хайдуком». Но ничего не поделаешь, в еврокубке нам попалась хорошая команда. Теперь все наши мысли о новом выходе в Лигу Европы, где намерены выступить не так, как в дебютном сезоне. Главное, что первый опыт (пусть и неудачный) у нас уже есть. Набив шишки, сделали выводы. И двигаемся дальше.



- После матча с «Волынью» разрыв с «Зарей» составил всего два очка. Замахнуться на бронзу где-то в подсознании - мысль не возникала?

- Почему бы и нет? Можно и побороться. Разрыв-то небольшой. Думаю, что «Александрия» достойна третьего места.



- Чему, кроме футбола, посвящаете свое время?

- Семье. Жена Ольга находится со мной в Александрии, так что скучать не приходится. Когда выпадают свободные часы, люблю смотреть фильмы.



- Во многих командах играть в карты накануне матчей запрещается. Ваш главный тренер никаких претензий по этой части к футболистам не имеет. Более того, он считает, что такие игры помогают футболисту развивать тактическое мышление.

- Даже не знаю, что вам ответить. Дело в том, что в компании картежников нашей команды вы меня не найдете. Не любитель я этой игры. Даже не в курсе, кто считается в «Александрии» ее заядлым любителем.