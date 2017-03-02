Артем Франков в гостях у Sport.ua

9 марта гостем Sport.ua станет главный редактор еженедельника «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков. Артем Вадимович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, оценит весенний старт отечественной премьер-лиги и шансы сборной Украины в игре против Хорватии.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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