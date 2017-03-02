Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем Франков в гостях у Sport.ua

Главный редактор еженедельника «Футбол» оценит весенний старт отечественной премьер-лиги

  • 02.03.2017 11:14
  • 27 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков
9 марта гостем Sport.ua  станет главный редактор еженедельника «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков. Артем Вадимович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua,  оценит весенний старт отечественной премьер-лиги и шансы сборной Украины в игре против Хорватии.
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.