Кевин СТРООТМАН: «0:2? Мы еще способны выйти в финал»

Полузащитник футбольного клуба Рома Кевин Строотман прокомментировал неудачный исход первой полуфинальной игры Кубка Италии против Лацио.



«Способна ли Рома перевернуть результат первого матча? Да, я верю в то, что наша команда способна выйти в финал, в ином случае я бы сейчас поздравлял Лацио с этим достижением. Мы должны продемонстрировать на поле то, что наша команда сильней, и что мы хотим завоевать путевку в финал Кубка Италии.



В этот раз мы потерпели болезненное поражение, Рома сыграла не лучшим образом. Нужно сказать, что стартовала команда неплохо, у нас были какие-то возможности, чтобы открыть счет. Неплохо держали мяч, но с трудом создавали моменты. Лацио в свою очередь действовал хорошо, им сразу же удалось забить, после чего соперник вновь отошел к своим воротам. И нам было очень сложно найти свободное пространство. Не получилось забить, и потом, к сожалению, мы пропустили еще раз.



Впереди матч с Наполи? После такого обидного поражения очень важно сразу же начать играть. В субботу мы должны показать, что являемся сильной командой. Мы сделаем всё, чтобы одержать победу над Наполи. Против такого соперника очень важно будет продемонстрировать большую реакцию на эту неудачу. Мы являемся профессионалами, так что всегда должны быть готовы к бою.



Кто меня удивил в составе Лацио? Мы знали, что соперник силен. Иммобиле провел большой матч, но также и полузащита противника была хороша. Но сейчас нужно смотреть вперед, через месяц у нас будет ответная игра, и мы должны будем доказать, что Рома сильней.»