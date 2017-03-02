Артем ФРАНКОВ: «Папка Металлурга по «договорнякам» выглядит солидно»

«О коллизии — это слово я уже привык употреблять для нейтральности, и пусть будет — с контрольным матчем „Металлург“ (Запорожье) — „Авангард“ (Краматорск). При счете 0:4 спортивный директор клуба гостей увел свою команду с поля. Печальная правда в том, что неожиданностью это стало разве что для руководства „Металлурга“, и то если оно не изображает такую реакцию.

Дело в том, что на совещании по безопасности, которое недавно проходило в стенах Дома Футбола, оба клуба достаточно настоятельно предупреждались по поводу возможных игрищ вокруг этого матча. Более того, им звонили до и во время поединка — что, собственно, и послужило поводом оборвать его, когда мячи один за другим посыпались в ворота запорожцев. Да, это прямое обвинение в отсутствии спортивной борьбы, осложненное обвинением в игре на контору!

И не нужно делать круглые глаза — типа у нас нет букмекерского бизнеса, пусть они с ФФУ какой-то договор подпишут... Об интернете слышали? Любой наивности есть пределы, а такое изображение из себя не понимающего, в чем дело, дополнительно „окрашивает в те краски, в которые он сам себя окрасил“. Речь, конечно, о выступлении президента „Металлурга“. Если вы хотите очиститься от подозрений, выберите, пожалуйста, нечто более убедительное, нежели поведение интеллигентной мадам, услышавшей на базаре слово „яйца“«.

«К великому сожалению — и это я могу утверждать, не боясь нарваться на какие-то санкции! — папка по запорожскому «Металлургу», материалы в которую все же копятся в комитете по этике и честной игре, выглядит достаточно солидно. Тут и срыв матча Мемориала Сергея Закарлюки против «Арсенала-Киев», когда запорожская команда покинула поле...

Необходимое отступление — если вдруг вы еще не поняли. Уйти с поля — обеспечить возврат ставок, потому что в таком случае букмекерские конторы считают поединок несостоявшимся. «Авангард» имел четкую цель не допустить, чтобы на его победе и сопровождающем ее «тотале больше 3,5» и «гости с минус сколько-то там» никто не нажился. Это и есть та самая профилактика договорняков, которой обязана заниматься ФФУ при помощи клубов и лиг. Сработало, не сработало — вопрос следствия.

По матчу с «Арсеналом» есть подозрение — подчеркиваю, подозрение! Пока обвинение не доказано, никто не может быть объявлен виновным! — что «отдельные лица из „Металлурга“, когда соперник не повелся и не стал грузить ему голы пачками, попросту сорвали игру, чтобы не потерять поставленные деньги. Версия руководства запорожцев со ставками, разумеется, никак не связана — мол, грубая игра со стороны „Арсенала“, приведшая к тяжелой травме запорожца, не поставленный в его ворота пенальти, предвзятое судейство и в итоге драка».

«Увы и ах, это далеко не все — список ТОВАРИЩЕСКИХ матчей, в которых бывшая „Россо-Неро“ (сейчас мне в этой расцветке мнится отнюдь не „Милан“, не духи „Сальвадор Дали“, не анархисты и не УПА) вызвала вопросы своей игрой. Была там очень схожая история, когда президент одного клуба попросту приказал своим игрокам „Не забивать!“... Увы и ах, такое в нашем футболе не слишком большая редкость.

Итак, карты в какой-то степени раскрыты. Отрадно, что это вызвало неслабый резонанс, отрадно, что замолчать проблему, скорее всего, не удастся. Хотя... Кто сейчас вспоминает о матче „Ильичевец“ — „Горняк-Спорт“, результаты расследования по которому давно должны были лежать на столе? Через три года решение на фиг никому не нужно при всех принципах „нулевой толерантности“ и „отсутствия срока давности“! Кто говорит о других матчах и расследованиях, в какой они вообще стадии и когда дойдут до чего-то?» — написал Артем Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».