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170 тысяч за выход на поле с Ибрагимовичем

«Ростову» предложили 170 000 рублей за право выйти на поле со Златаном Ибрагимовичем

  • 02.03.2017 10:29
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dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович
© dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович
По словам пресс-атташе российского футбольного клуба Ивана Бодылевского, неизвестный был готов заплатить такую сумму за то, чтобы его сына перед матчем 1/8 финала Лиги Европы под ручку вывел на поле Златан Ибрагимович. 
 
Напомним, знаменитый шведский нападающий должен приехать со своим клубом в Ростов-на-Дону 9 марта на первый матч 1/8 финала ЛЕ. 
 
По традиции, игроки во время исполнения гимна турнира стоят на поле вместе с юными футболистами. 
 
Вот за возможность для своего сына постоять рядом с Ибрагимовичем пресс-атташе «Ростова» и предложили 170 000 рублей.
 

Источник — Life.ru

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