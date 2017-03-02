170 тысяч за выход на поле с Ибрагимовичем

По словам пресс-атташе российского футбольного клуба Ивана Бодылевского, неизвестный был готов заплатить такую сумму за то, чтобы его сына перед матчем 1/8 финала Лиги Европы под ручку вывел на поле Златан Ибрагимович.

Напомним, знаменитый шведский нападающий должен приехать со своим клубом в Ростов-на-Дону 9 марта на первый матч 1/8 финала ЛЕ.

По традиции, игроки во время исполнения гимна турнира стоят на поле вместе с юными футболистами.

Вот за возможность для своего сына постоять рядом с Ибрагимовичем пресс-атташе «Ростова» и предложили 170 000 рублей.