Костевич помог Леху разгромить Погонь

Триумфально завершился первый полуфинальный матч Кубка Польши для команды украинского защитника Владимира Костевича. Его Лех на своем поле разгромил Погонь — 3:0. Это уже четвертый кряду поединок Леха с таким счетом — все они состоялись после прихода футболиста Карпат.

Костевич отыграл против Погони 90 минут на привычной позиции левого защитника. Голы были забиты без его непосредственного участия. На этот раз он отличился тем, что нейтрализовал удар Цинцадзе из-за пределов штрафной площади.

Ответный матч состоится 5 апреля, а в воскресенье в матче чемпионата Польши Лех примет Лехию.