не без помощи судьи и все равно не выиграли

Вступил и радуйся. Не нужно рекламировать секту свою. Развелось вас уже, пройти по улице нормальн...

исходя из такого, непонятно откуда, интереса к забытому уже для украинской премьер-лиги, даже не ...

Надо было ещё ближе к ночи подойти а не к вечеру

А якщо Зозуля півроку не грав,змінює той факт що він являється гравцем Збірної? От переста...