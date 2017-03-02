Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Егор ЛУГАЧЕВ: «Близнюк вышел на тренировку пьяный в хлам»

Откровенное интервью экс-игрока московского «Спартака» и киевского «Арсенала»

  • 02.03.2017 09:36
  • 424 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Егор Лугачев
© Sport.ua. Егор Лугачев

Бывший футболист юношеских сборных Украины Егор Лугачев откровенно рассказал о своей профессиональной карьере.


 

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.