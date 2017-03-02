Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Планируем сыграть против ветеранов Хорватии»

В первый день весны сборная Украины среди ветеранов собралась на столичном стадионе «Локомотив» и провела открытую для журналистов и болельщиков команды тренировку.

Любители футбола со стажем получили уникальную возможность сделать фото на память и перекинуться парой слов с футболистами, которые в разное время защищали цвета национальной сборной страны, а также играли на высшем уровне за различные украинские клубы.

Как известно, возглавляет сию воистину звездную команду многолетний капитан киевского «Динамо», вице-чемпион Европы-1988 Анатолий Демьяненко. Анатолий Васильевич рассказал о дальнейших планах сборной Украины среди ветеранов

- Планы у нас большие. Вы знаете, что 23-го февраля нашей команде исполнился год, мы провели его очень плодотворно. Будем продолжать играть, участвовать в турнирах. Возможно, в скором времени сыграем в Хорватии со сборной ветеранов этой страны. Этот вопрос пока находится на стадии переговоров. В ближайшее время все прояснится. Обязательно продолжим ездить в восточные регионы Украины. Нас там ждут бойцы, которые защищают Родину. Им приятно, когда к ним приезжают легенды футбола. От этих товарищеских матчей они получают массу удовольствия.

- Недавно в рядах команды прибыло: в товарищеских матчах, проходивших в Испании, за сборную Украины среди ветеранов сыграли Вячеслав Шевчук и Сергей Назаренко. Кого еще из «молодых и перспективных» футболистов собираетесь привлечь под знамена сборной?

- Список кандидатов у нас большой, в него входят около шестидесяти человек. Не все могут играть: кто-то занят, кто-то работает. Поэтому выбираем из тех, кто свободен.

- В прессе ходили слухи, что Вы были одним из кандидатов на должность главного тренера ФК «Крумкачы». Поступало ли Вам предложение продолжить тренерскую карьеру в Беларуси?

- Мне звонили, но не сложилось.

- А в Украине вариантов не было?

- Нет. Да и где в Украине работать?