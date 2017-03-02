Чигринский не смог продолжить матч АЕКа из-за травмы

Насколько триумфальным оказалось возвращение Дмитрия Чигринского в состав АЕКа в минувший уикенд, настолько же печальным получилось его отправка в лазарет сегодня. Уже на 3-й минуте матча Кубка Греции с Платаниасом украинский футболист неудачно упал, повредил левую руку и покинул поле на электрокаре.

Как пишет греческая пресса, Чигринского сразу же отправили в больницу на рентген. Его результаты подтвердили худшие опасения — обнаружена трещина в кости. Завтра ожидается еще одно обследование, после которого будет принято решение — оперировать или накладывать гипс.

В любом случае, по мнению экспертов, Чигринский вновь выбыл из строя на длительный срок. Возможно, травма оставит его вне игры на 4—6 недель.

Его АЕК выиграл матч у Платаниаса со счетом 3:0 и прошел в полуфинал Кубка Греции.

Другой украинский легионер — Виталий Прындета — не попал в заявку Платаниаса. Хотя накануне волынянин числился в списке из 19-ти футболистов, которые готовятся к игре.

Не смог пробиться в полуфинал Кубка Греции клуб украинского защитника Евгения Селина — Астерас. Сегодня он дома проиграл Панатинаикосу (0:1) после выездного разгрома (0:4). Но Селин не играл.

Завтра в ответном четвертьфинальном поединке сыграет команда еще одного нашего футболиста — Евгения Шахова. В первом матче ПАОК выиграл в гостях у Ксанти — 2:1.