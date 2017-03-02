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Чигринский не смог продолжить матч АЕКа из-за травмы

Украинский защитник в дебюте поединка Кубка Греции покинул поле на электрокаре и уехал в больницу

  • 02.03.2017 09:20
  • 194 просмотров
  • 1 комментария
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novasports.gr. Дмитрий Чигринский
© novasports.gr. Дмитрий Чигринский
Насколько триумфальным оказалось возвращение Дмитрия Чигринского в состав АЕКа в минувший уикенд, настолько же печальным получилось его отправка в лазарет сегодня. Уже на 3-й минуте матча Кубка Греции с Платаниасом украинский футболист неудачно упал, повредил левую руку и покинул поле на электрокаре.
 
Как пишет греческая пресса, Чигринского сразу же отправили в больницу на рентген. Его результаты подтвердили худшие опасения — обнаружена трещина в кости. Завтра ожидается еще одно обследование, после которого будет принято решение — оперировать или накладывать гипс.
 
В любом случае, по мнению экспертов, Чигринский вновь выбыл из строя на длительный срок. Возможно, травма оставит его вне игры на 4—6 недель.
 
Его АЕК выиграл матч у Платаниаса со счетом 3:0 и прошел в полуфинал Кубка Греции.
 
Другой украинский легионер — Виталий Прындета — не попал в заявку Платаниаса. Хотя накануне волынянин числился в списке из 19-ти футболистов, которые готовятся к игре.
 
Не смог пробиться в полуфинал Кубка Греции клуб украинского защитника Евгения Селина — Астерас. Сегодня он дома проиграл Панатинаикосу (0:1) после выездного разгрома (0:4). Но Селин не играл.
 
Завтра в ответном четвертьфинальном поединке сыграет команда еще одного нашего футболиста — Евгения Шахова. В первом матче ПАОК выиграл в гостях у Ксанти — 2:1.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    yaroslavos
    online
      yaroslavos, 02.03.2017 09:35
    0
    Чигринский как с Барселоны вернулся стал стеклянный просто. Чем его интересно там кормили.
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