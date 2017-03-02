Дисквалификацию Еременко сократят максимум на полгода

В московском ЦСКА не верят, что Роману Еременко удастся избежать длительной дисквалификации. Об этом сообщил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

– В четверг будет рассмотрена апелляция Романа Еременко, дисквалифицированного на два года. На что рассчитывает ЦСКА?

– Знаете, всегда хочется надеяться на лучшее. Но, к сожалению, умом понимаю, что серьезных послаблений ждать не приходится. То есть, думаю, если дисквалификацию и сократят, то незначительно.

– Насколько сократят? На полгода?

– Полгода – это максимально. И то не уверен, что даже это случится…

– Почему?

– Сейчас ситуация вокруг допинговых скандалов настолько накалена, что, мне кажется, КЭДК будет настроен крайне решительно в отношении Еременко и никаких послаблений себе не позволит. Во-вторых, Роман достаточно опытный футболист. А то, что прощают молодому игроку, к сожалению, не всегда прощают футболисту, который уже должен отвечать в полной мере за свои ошибки.

– ЦСКА по-прежнему не согласен с первоначальным вердиктом по Еременко?

– Да, он мог бы мягче. Учитывая все обстоятельства дела, которые мы по понятным причинам не можем сейчас раскрывать, решение по Еременко могло быть не таким уж жестким. Однако, если уже в первой инстанции доводы стороны защиты не были приняты во внимание, то… Более того, представители дисциплинарного комитета уже тогда настаивали на более длительной дисквалификации нашего игрока. Так что не думаю, что вторая инстанция как-то кардинально поменяет предыдущее решение.

Мы, конечно, не опускаем рук. Рассчитываем на лучшее. Как я уже сказал, в этом деле не были учтены обстоятельства, которые могли быть приняты во внимание. Но этого не произошло. Исходя из реалий и зная практику рассмотрения таких ситуаций, особого оптимизма не испытываем.