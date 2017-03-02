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Дубль Тейшейры принес победу его команде в Лиге чемпионов АФК

Экс-игрок донецкого «Шахтера» помог «Цзянсу Сунин» обыграть «Аделаиду Юнайтед»

  • 02.03.2017 08:39
  • 909 просмотров
  • 1 комментария
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Алекс Тейшейра отличился двумя голами в поединке 2-го тура Лиги чемпионов АФК против Аделаиды Юнайтед (2:1).
 
Бразилец смог провести по одному мячу в ворота соперников в каждом из таймов. В первом случае Тейшейра прекрасно сориентировался на добивании, а во втором показал высокое индивидуальное мастерство, воспользовавшись ошибкой кипера и поразив ближний угол ворот.
 
Австралийцы в ответ смогли забить китайцам лишь единожды — на последней минуте «гол престижа» в активе Эли Бабаля.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Pavillon
    online
      Pavillon, 02.03.2017 09:48
    0
    исходя из такого, непонятно откуда, интереса к забытому уже для украинской премьер-лиги, даже не украинскому, футболисту можно было написать такой подзаголовок "Экс-игрок донецкого «Шахтера» помог «Цзянсу Сунин» обыграть бывшую команду Евгения Левченка «Аделаиду Юнайтед»"
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