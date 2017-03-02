Дубль Тейшейры принес победу его команде в Лиге чемпионов АФК

Алекс Тейшейра отличился двумя голами в поединке 2-го тура Лиги чемпионов АФК против Аделаиды Юнайтед (2:1).

Бразилец смог провести по одному мячу в ворота соперников в каждом из таймов. В первом случае Тейшейра прекрасно сориентировался на добивании, а во втором показал высокое индивидуальное мастерство, воспользовавшись ошибкой кипера и поразив ближний угол ворот.

Австралийцы в ответ смогли забить китайцам лишь единожды — на последней минуте «гол престижа» в активе Эли Бабаля.