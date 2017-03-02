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Карло АНЧЕЛОТТИ: «С самого начала показали сильную игру»

Наставник «Баварии» - о победе над «Шальке» в Кубке Германии

  • 02.03.2017 08:33
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал игру своей команды в матче 1/4 финала Кубка Германии против «Шальке» (3:0).
 
- «Бавария» с самого начала показала очень сильную игру, применяя прессинг против соперника. В результате нам удалось оказывать высокое давление на оборонительные порядки «Шальке» и контролировать ход игры.
 

Источник — Sport.ua

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