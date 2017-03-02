Хосеп ГВАРДИОЛА: «Как фанат Барселоны, я расстроен уходу Энрике»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть пост наставника «Барселоны» будущим летом.
- Как болельщик «Барселоны», я расстроен тем, что мы теряем идеального тренера для команды, - говорит Пеп. - Каталонцы показывали невероятный футбол под его руководством. Спасибо за всё, что ты сделал за эти три года в моём клубе!
Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.
Источник — Sport.ua
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