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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Как фанат Барселоны, я расстроен уходу Энрике»

Наставник «Манчестер Сити» - о решении Луиса Энрике покинуть пост наставника каталонского клуба

  • 02.03.2017 08:14
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ФК Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть пост наставника «Барселоны» будущим летом.
 
- Как болельщик «Барселоны», я расстроен тем, что мы теряем идеального тренера для команды, - говорит Пеп. - Каталонцы показывали невероятный футбол под его руководством. Спасибо за всё, что ты сделал за эти три года в моём клубе!
 
Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.
 

Источник — Sport.ua

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