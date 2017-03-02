Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент Зозули: «Мне кажется, что-то заигрался»

Представители «Райо Вальекано» сыграли с Романом Зозулей в шпионские игры

  • 02.03.2017 07:52
  • 645 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Агент Зозули: «Мне кажется, что-то заигрался»
Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко прокомментировал несостоявшуюся встречу футболиста с представителями «Райо Вальекано».
 
- Наш приезд в офис на переговоры в Райо Вальекано, откуда нам потом пришлось ехать за другой машиной в форме топ-секрета в другое место на встречу, про которое знали только человек со стороны «Райо», за которым мы следовали, - написал Кузьменко на своей странице в одной из социальных сетей, подкрепив пост видео. - Это как в американском фильме, мне кажется, кто-то заигрался.


 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Havchenko
    online
      Havchenko, 02.03.2017 08:05
    -3
    Это не шпионские игры, это стеб такой. С вами уже даже встречаться никто не хочет. Пусть на мягком месте натирает мозоли и никуда не рыпается.
    Ссылка
    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 02.03.2017 08:10
    -1
    Мне почему-то кажется, что я знаю в каком другом месте они хотят видеть Зозулю
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.