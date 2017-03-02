Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко прокомментировал несостоявшуюся встречу футболиста с представителями «Райо Вальекано».
- Наш приезд в офис на переговоры в Райо Вальекано, откуда нам потом пришлось ехать за другой машиной в форме топ-секрета в другое место на встречу, про которое знали только человек со стороны «Райо», за которым мы следовали, - написал Кузьменко на своей странице в одной из социальных сетей, подкрепив пост видео. - Это как в американском фильме, мне кажется, кто-то заигрался.
Источник — Sport.ua
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