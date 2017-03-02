Представители Райо Вальекано не пришли на встречу с Зозулей

Руководство футбольного клуба Райо Вальекано проигнорировало встречу с нападающим сборной Украины Романом Зозулей и его представителем, которые прибыли в офис мадридского клуба ближе к вечеру среды.

Источник информирует, что наш форвард прождал боссов «Молний» более получаса в офисе ФК, после чего, покинул помещение.

Возможно, подобное, мягко говоря, странное отношение руководителей, связано с намерением болельщиков Райо выразить публичный протест против возвращения украинца.