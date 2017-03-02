Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Представители Райо Вальекано не пришли на встречу с Зозулей

Мадридский клуб проигнорировал переговоры с украинским футболистом

  • 02.03.2017 07:45
  • 575 просмотров
  • 1 комментария
Метки
AS. Роман Зозуля
© AS. Роман Зозуля
Руководство футбольного клуба Райо Вальекано проигнорировало встречу с нападающим сборной Украины Романом Зозулей и его представителем, которые прибыли в офис мадридского клуба ближе к вечеру среды.
 
Источник информирует, что наш форвард прождал боссов «Молний» более получаса в офисе ФК, после чего, покинул помещение.
 
Возможно, подобное, мягко говоря, странное отношение руководителей, связано с намерением болельщиков Райо выразить публичный протест против возвращения украинца.
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.