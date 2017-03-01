В поединке 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Шальке» разгромную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Мюнхена.
Источник — Sport.ua
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В поединке 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Шальке» разгромную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Мюнхена.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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