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Бавария
3:0
Шальке
01.03.2017, FT

Бавария — Шальке — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии «Бавария» — «Шальке»

  • 02.03.2017 07:51
  • 137 просмотров
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Метки
ФК Бавария. «Бавария» - «Шальке»
© ФК Бавария. «Бавария» - «Шальке»

В поединке 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» — «Шальке» разгромную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Мюнхена.

Источник — Sport.ua

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