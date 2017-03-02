Реал в меньшинстве спасается с Лас Пальмасом

усе дуже просто. хотіли китайців розвести на гроші не вийшло, бо логічно. що китайці сказали або ...

Асо не грають в Донєцеє, там же наступіла благодать, прішол руССкій мір?!

Мне почему-то кажется, что я знаю в каком другом месте они хотят видеть Зозулю

Это не шпионские игры, это стеб такой. С вами уже даже встречаться никто не хочет. Пусть на мягко...