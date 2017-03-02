Реал в меньшинстве спасается с Лас Пальмасом

«Реал» — «Лас Пальмас» - 3:3
Голы: Иско, 8, Роналду, 86 (с пенальти), 89 — Тана, 10, Виера (с пенальти), 56, Боатенг, 59.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Кроос, Ковачич (Хамес, 72), Иско (Васкес, 64) — Бэйл, Мората (Бензема, 72), Роналду.
«Лас Пальмас»: Лас Пальмас: Варас — Симон Родригес, Лемос, Бигас (Артилес, 10), Кастельяно — Висенте Гомес, Меса, Тана Домингес — Хесе, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75).
Предупреждения: Симон, Боатенг, Халилович — Рамос, Мората, Роналду.
Удаление: Бэйл, 47.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.