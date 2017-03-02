Воспитанник Шахтера на просмотре в Краснодаре

В Краснодар 21-летний Миранян может перебраться на правах свободного агента.

Последним клубом Мираняна был македонский Вардар, который он покинул в сентябре 2015 года по взаимному согласию сторон.

В августе 2014 года Миранян перебрался в Вардар из Шахтера за 150 тысяч евро.

Именно воспитанником оранжево-черных и является Миранян. В Шахтере футболист выступал с 2012 по 2014 год.

В активе Мираняна есть игры за юношеские игры сборной Украины, но в 2013 году он принял решение выступать за команды этнической родины — Армении, где уже сыграл 8 игр и забил 1 гол за молодежную сборную.