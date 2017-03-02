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Воспитанник Шахтера на просмотре в Краснодаре

Форвард Артур Миранян находится на просмотре в клубе российской Премьер-лиги Краснодар

  • 02.03.2017 07:15
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Воспитанник Шахтера на просмотре в Краснодаре
В Краснодар 21-летний Миранян может перебраться на правах свободного агента.
 
Последним клубом Мираняна был македонский Вардар, который он покинул в сентябре 2015 года по взаимному согласию сторон.
 
В августе 2014 года Миранян перебрался в Вардар из Шахтера за 150 тысяч евро.
 
Именно воспитанником оранжево-черных и является Миранян. В Шахтере футболист выступал с 2012 по 2014 год.
 
В активе Мираняна есть игры за юношеские игры сборной Украины, но в 2013 году он принял решение выступать за команды этнической родины — Армении, где уже сыграл 8 игр и забил 1 гол за молодежную сборную.
 

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