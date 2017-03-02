Кубок Англии. Манчестер Сити разбил Хаддерсфилд

Кубок Англии. 1/8 финала. Переигровка
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» – 5:1
Голы: Сане, 30, Агуэро, 35, с пенальти, 73, Сабалета, 38, Ихеаначо, 90 – Банн, 7
«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Клиши, Сабалета, Отаменди, де Брюйне (Делф, 75), Фернандиньо, Алейш Гарсия, Сане (Навас, 81), Стерлинг, Агуэро (Ихеаначо, 79).
«Хаддерсфилд»: Коулмэн, Хадсон, Холмс-Деннис, Крэйни, Горенц-Станкович, Пэйн, Биллинг (Хогг, 67), Лолли (Смит, 61), Уайтхэд, Банн (ван Ла Парра, 54), Кванер.
Предупреждения: Хадсон (15), Горенц-Станкович (34)
Источник — Sport.ua
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