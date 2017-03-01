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Кубок Италии. Лацио бьет Рому в первом матче полуфинала

В римском дерби сильнее оказались «орлы»

  • 01.03.2017 23:53
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ФК Рома
© ФК Рома

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

«Лацио» – «Рома» – 2:0
Голы: Милинкович-Савич, 29, Иммобиле, 78

«Лацио»: Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку (Крекко, 80), Пароло, Биглия, Фелипе Андерсон (Кейта, 67), Милинкович-Савич (Мурджиа, 90), де Врей, Иммобиле.
«Рома»: Алиссон, Бруно Перес (Тотти, 86), Манолас, Рюдигер, Эмерсон, Салах (Эль-Шаарави, 69), Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Стротман, Фасио, Джеко.
Предупреждения: Пароло (41), Рюдигер (72), Стракоша (76), Биглия (90)

Источник — Sport.ua

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