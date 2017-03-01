Бавария громит Шальке и выходит в полуфинал Кубка Германии

А это нормально, что 2 дня назад Витязь отказался ехать в Кременчуг, а сегодня приехал на игру с ...

Я уроки зробив ще 15 років тому, а таких гнид, як ти, на кукані вертів.

а ти чого ще не спиш , уроки всі зробив вже?

ну я б так передчасно не радувався , бо у вас гра на виїзді з наполі а 3-1 це не 4-0 і відіграти...

Барсодрочеры, сделали свое дело на Месси и быстро в норку!

не зато переживаете, потеря 2 очков < вылет с 1/8 ЛЧ разницу ощущай

Спермочные вырвали таки ничью

почему же, потеря двох очков - это тоже праздник. радует, что судья не успел нарисовать ещё один ...