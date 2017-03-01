Бавария громит Шальке и выходит в полуфинал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» в четвертьфинале Кубка Германии уверенно одолела «Шальке» и заодно пополнила клубную казну примерно на 2,5 млн евро (именно столько получает команда, пробившаяся в полуфинал турнира). Игра была сделана уже в первой трети: Роберт Левандовски оформил дубль после передач Франка Рибери, а кроме того, отдал результативный пас на Тиаго Алькантару. Во втором тайме хозяева сбавили обороты, но создать что-то острое у своих ворот не позволили. К тому же, за 3 минуты Хольгер Бадштубер схлопотал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Так что главный арбитр встречи не добавил ко второму тайму ни минуты, несмотря на 4 замены и несколько остановок - преимущество «Баварии» было неоспоримым.
«Бавария» - «Шальке» - 3:0
Роберт Левандовски, 3, Тиаго Алькантара, 16, Роберт Левандовски, 29.
«Бавария»: Мануэль Нойер, Марсио Рафинья, Матс Хуммельс (Хуан Бернат, '46), Арьен Роббен, Давид Алаба, Артуро Видаль (Йосуа Киммих, '76), Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо, Хави Мартинес, Франк Рибери (Кингсли Коман, '67), Роберт Левандовски
«Шальке»: Ральф Фарманн, Бенедикт Хеведес, Бенжамин Стамбули, Матия Настасич, Сеад Колашинац (Тило Керер, '60), Хольгер Бадштубер, Алессандро Шёпф, Макс Майер (Даниэль Калиджиури, '46), Леон Горетцка, Набиль Бенталеб, Гвидо Бургшталлер (Эрик-Максим Чупо-Мотинг, '79)
Франк Рибери, 31. - Хольгер Бадштубер, 74.
- Хольгер Бадштубер, 77 (2 ЖК).
Источник — Sport.ua
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