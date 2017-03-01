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ОФИЦИАЛЬНО: Луис Энрике покинет Барселону по окончании сезона

Наставник «блаугранас» вскоре попрощается с каталонским клубом

  • 01.03.2017 23:33
  • 814 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Луис Энрике оставит пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Об этом специалист заявил после победы над «Спортингом» (6:1).

«Я хочу поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», – отметил Энрике после матча.

46-летний Луис Энрике стал главным тренером «Барселоны» в 2014-м году. Вместе с «Барсой» он выиграл два чемпионата Испании, а также два Кубка и один Суперкубок Испании.

Источник — ФК Барселона

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Комментарии
    naboo
    online
      naboo, 01.03.2017 23:57
    -2
    Ребята-редактора, а почему международные трофеи "забыли"?
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 02.03.2017 00:35
    +2
    Вечер отличных новостей:
    Победа Барсы, потеря очков Реала и теперь уход Энрике
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