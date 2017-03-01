ОФИЦИАЛЬНО: Луис Энрике покинет Барселону по окончании сезона

Луис Энрике оставит пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Об этом специалист заявил после победы над «Спортингом» (6:1).
«Я хочу поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», – отметил Энрике после матча.
46-летний Луис Энрике стал главным тренером «Барселоны» в 2014-м году. Вместе с «Барсой» он выиграл два чемпионата Испании, а также два Кубка и один Суперкубок Испании.
Источник — ФК Барселона
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Победа Барсы, потеря очков Реала и теперь уход Энрике
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