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Юрий СЕМИН: «Скаут МЮ просматривал меня? Там, вроде, есть тренер»

Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Тосно» в 1/4 финала Кубка России (1:0)

  • 01.03.2017 22:54
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ФК Локомотив Москва. Юрий Семин
© ФК Локомотив Москва. Юрий Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тосно» (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту «Манчестер Юнайтед», который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлуки. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все нормально.

– Днем прошла информация, что на матче будет скаут «Манчестер Юнайтед». Как думаете, кого он мог просматривать?
– (После долгой паузы.) У меня даже нет предположений...

– Может, вас?
– (Смеется.) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.

– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?
– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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