Юрий СЕМИН: «Скаут МЮ просматривал меня? Там, вроде, есть тренер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тосно» (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту «Манчестер Юнайтед», который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлуки. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все нормально.



– Днем прошла информация, что на матче будет скаут «Манчестер Юнайтед». Как думаете, кого он мог просматривать?

– (После долгой паузы.) У меня даже нет предположений...

– Может, вас?

– (Смеется.) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.

– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?

– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится.