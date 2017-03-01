Юрий СЕМИН: «Скаут МЮ просматривал меня? Там, вроде, есть тренер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тосно» (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту «Манчестер Юнайтед», который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлуки. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все нормально.
– Днем прошла информация, что на матче будет скаут «Манчестер Юнайтед». Как думаете, кого он мог просматривать?
– (После долгой паузы.) У меня даже нет предположений...
– Может, вас?
– (Смеется.) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.
– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?
– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится.
Источник — Спорт-Экспресс в России
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.