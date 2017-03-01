Барселона уничтожила Спортинг

Гнать надо это чудо в Уфу, где он за полтора года забил 2 гола и сделал 3 передачи. Только благод...

А наши не могут что бы не нагадить!!!! Что за нация... Лучше бы развитием футбола занимались и ...

один матч уже списан, контракт с китайцами подписал и пока присоединится к команде еще два сгорит...