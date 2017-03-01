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Барселона уничтожила Спортинг

«Вильярреал» разгромил «Осасуну»

  • 01.03.2017 22:22
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ФК Барселона
© ФК Барселона

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Барселона» – «Спортинг» Хихон – 6:1
Голы: Месси, 9, Хуан Родригес, 11, автогол, Суарес, 27, Пако Алькасер, 49, Неймар, 65, ракитич, 87 – Кастро, 21

«Барселона»: тер Стеген, Суарес (Пако Алькасер, 46), Умтити, Альба, Бускетс, Маскерано, Ракитич, Рафинья (Серджи Роберто, 74), Денис Суарес, Неймар, Месси (Андре Гомеш, 61).
«Спортинг» Хихон: Куэльяр, Хуан Родригес, Бабен, Элдерсон, Дуглас Перейра (Родригес, 46), Касес, Альварес (Микель Весга, 76), Бурги (Лопес, 59), Хави Торрес, Кастельяно, Кастро.
Предупреждения: Бурги (24), Кастро (45), Неймар (45), Хуан Родригес (55)

«Осасуна» – «Вильярреал» – 1:4
Голы: Торрес, 64, с пенальти – Сориано, 2, Сольдадо, 27, Борре, 74, 78

«Осасуна»: Сиригу, Вуядинович, Гарсия, Клерк (Буньюэль, 76), Иманоль Гарсия (Олавиде, 60), Санхурхо, Беренгер, Торрес, Чаушич, Леон, Риера (Кодро, 79).
«Вильярреал»: Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста (Руис, 66), Мусаккьо, Рукавина, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сольдадо (Борре, 68), Бакамбу (Кастильехо, 84).
Предупреждения: Беренгер (25), Сольдадо (26), Рукавина (36), Сориано (72), Торрес (77), Леон (78)

Источник — Sport.ua

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