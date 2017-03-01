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Игорь Криушенко назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси

Официальный контракт со специалистом будет заключен в ближайшее время

  • 01.03.2017 22:08
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Pressball
© Pressball

Игорь Криушенко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси. Документально отношения между наставником и Белорусской федерацией футбола (БФФ) будут оформлены в ближайшие дни. При этом Криушенко пока остается тренером жодинского «Торпедо», с которым он в минувшем сезоне завоевал кубок страны.

Криушенко дважды приводил БАТЭ к победе в национальном первенстве (2006, 2007) и завоевывал с борисовчанами кубок страны (2006). Белорусский специалист с первой же попытки вывел «Сибирь» в российскую премьер-лигу, дошел с ней до финала Кубка России-2010 и раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА-2010/11. Вместе с минским «Динамо» тренер стал серебряным призером белорусского чемпионата в 2008 году.

Сборная Беларуси ближайший матч квалификации ЧМ-2018 проведет 25 марта против Швеции. Накануне выездного поединка белорусы занимают предпоследнее место в группе А. После четырех туров у команды всего два очка.

Как известно, прежний тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич покинул пост в начале декабря. После ничьей с французами на старте квалификации его команда проиграла голландцам и поделила очки с Люксембургом, что усложнило поставленную задачу - занять как минимум третье место в группе. Вдобавок последовало выездное ноябрьское поражение от болгар.

Глава Белорусской федерации футбола Сергей Румас в начале зимы резюмировал: «Перед стартом отборочного турнира встречались с Хацкевичем - с целью наметить ориентиры на осенний период. Александр Николаевич их очертил сам: семь очков и место не ниже третьего. К сожалению, задача не выполнена».

По поводу своего назначения, а также ближайшей игры со шведами Криушенко сказал следующее: «Естественно, нужны и люди опытные, и ребята с горящими глазами, огромным желанием. Это тоже очень важно для меня, учитывая ситуацию, когда шансов в отборочной группе объективно немного. В любой игре, приезжая в сборную, необходимо сражаться, за команду, за страну. Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано. Надеюсь, ребята мне помогут порадовать наших болельщиков».

Источник — УЕФА

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