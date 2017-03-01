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Кубок Германии. Боруссия Менхенгладбах вышла в полуфинал

В 1/4 финала команда Дитера Хеккинга одолела Гамбург

  • 01.03.2017 21:40
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Метки
ФК Боруссия Менхенгладбах
© ФК Боруссия Менхенгладбах

Кубок Германии. 1/4 финала

«Гамбург» – «Боруссия» М – 1:2
Голы: Вуд, 90 – Штиндль, 53, Раффаэль, 61, с пенальти

«Гамбург»: Адлер, Пападопулос, Остжолек, Сакаи, Маврай, Экдаль, Юнг (Уолас, 70), Холтби, Мюллер (Костич, 70), Хунт, Вуд.
«Боруссия» М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Херрманн, Крамер, Дауд (Штробль, 82), Хофманн (Джонсон, 76), Штиндль, Раффаэль (Хан, 86).
Предупреждение: Херрманн (83)

Источник — Sport.ua

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