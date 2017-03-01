ФФУ: «Мораес может отбывать дисквалификацию в Китае»

Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ рассказал, что Жуниор Мораес может отбывать дисквалификацию и в Китае.

- На сегодня он отбыл один матч дисквалификации в Украине за прямую красную карточку. Что касается решения КДК относительно его отстранения на 5 матчей, то оно сегодня не вступило в законную силу, и вопрос о том, будет ли Жуниор отбывать дисквалификацию в другом чемпионате, является открытым.

После того, как решение вступает в силу, мы говорим о регламентных нормах трансферов футболистов. Дисквалификация никуда не исчезает. Если дисквалификация - более 4 матчей, как в случае Мораеса, то санкция распространяется на другие страны в том случае, если дисциплинарный комитет ФИФА придает ей статус world-wide - то есть распространение на весь мир. После того, как решение КДК ФФУ вступит в законную силу, ФФУ обратится в дисциплинарный комитет ФИФА, и он будет принимать решение, распространять эту дисквалификацию на все соревнования, которые проводятся под эгидой ФИФА в целом, или только на территории Украины.