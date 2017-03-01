Гемега и Жураховский – игроки Олимпика

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, что донецкий клуб подписал контракты с Гемегой и Жураховским.
- Какая сейчас ситуация с Гемегой и Жураховским?
- Сегодня с ребятами подписали контракты. Они уже участвуют в тренировочном процессе. Возможно, они будут заявлены на следующую игру.
- На какой срок подписаны контракты?
- На два года?
23-летний хавбек Виталий Гемега – воспитанник киевского «Динамо». Также выступал за «Говерлу» и «Вислу». 22-летний Игорь Жураховский играл за запорожский «Металлург» и российскую «Кубань».
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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